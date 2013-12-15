نبود اعتبار؛ عامل رهاشدن طرح زيرگذر جعفريه قم/ جان مردم در خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، با افزایش تقاضای سفر و بروز تصادفات متعدد در مسیر ورودی و خروجی شهر جعفریه با محور قم - آوه، مسئولان استانی تصمیم گرفتند برای دسترسی بی‌خطر مردم به مسیر خروجی شهر جعفریه به سمت قم و بیمارستان جدیدالاحداث و بوستان مجاور آن زیرگذر ایمن در محل تقاطع با محور قم - آوه ساخته شود. اما چند ماهی از اجرای این طرح می‌گذرد و به دلیل کمبود اعتبار و... ، احداث این زیرگذر نیمه کاره مانده است و مشکلات زیادی برای اهالی بوجود آورده است.

اصغر لطیف یکی از ساکنان شهر جعفریه با اشاره به مشکلات بوجود آمده از تاخیر در اجرای طرح زیرگذر جعفریه اظهار کرد: از ظاهر زیرگذر مشخص است چند درصد کار انجام شده است و هنوز آزادسازی‌ها و خاک برداری و آسفالت انجام نشده است.

این شهروند گفت: جاده جعفریه پرتردد است و با تکمیل نشدن این زیرگذر، رفت و آمد و رسیدن به دامشهر، پارک سرو و بیمارستانی که در جنوب شهر جعفریه قرار دارد خطرناک است.

لطیف با بیان اینکه مسافران با عبور از دور برگردان برای رسیدن به مقصد (دامشهر) با خطر تصادف مواجه هستند، اظهار کرد: با وجود تردد وسیله نقلیه و دغدغه فکری و بی احتیاطی اهالی و خیابان یک طرفه احتمال خطر تصادف بسیار زیاد است.

مصیب مراد بگلو، دیگر شهروند جعفریه با اشاره به گفته مجریان این طرح در مورد دلایل نیمه تمام ماندن آن عنوان کرد: به دلیل کمبود بودجه و اعتبار، زیرگذر جعفریه نیمه کاره رها شده است.

حبیب الله عسکری یکی دیگر از شهروندان جعفریه اظهار کرد: با اتمام و بازشدن زیرگذر جعفریه دسترسی به روستای دولت آباد و پارک سرو و جنوب شهر بدون خطر و آسان تر خواهد شد.

قول معاون استاندار

اظهارات اهالی جعفریه در حالی است که معاون امور عمرانی استاندار قم، اواسط اردیبهشت ماه سال 91 از ایمن‌سازی ورودی شهر جعفریه با احداث یک زیرگذر خبر داده بود.

جواد دلاوری در جلسه فوق‌العاده شورای هماهنگی ترافیک استان به بررسی ساماندهی و ایمن‌سازی عبور و مرور در ورودی شهر جعفریه با محور قم ‌- آوه پرداخته و با اشاره به افزایش تقاضای سفر در این محور و بروز تصادفات متعدد در مسیرهای ورودی و خروجی شهر جعفریه با محور قم - آوه گفته بود: مسیر خروجی شهر جعفریه به سمت قم و دسترسی به بیمارستان جدیدالاحداث و بوستان مجاور آن با احداث زیرگذر ایمن در محل تقاطع با محور قم- آوه تأمین می‌شود.

وی اظهار داشته بود که این زیرگذر با احداث سواره‌رو به صورت رفت و برگشت و مسیر عبور عابرین پیاده با دو راستگرد و چپگرد در همسطح، دسترسی‌های محلی به شهر جعفریه را برقرار می‌کند.

معاون امور عمرانی استاندار قم با اشاره به گزینه‌های متعدد پیشنهادی توسط مشاور طرح اظهار داشت: این گزینه ضمن اینکه نیازی به تملک زمین ندارد کمترین هزینه را برای تأمین امنیت جانی شهروندان و دسترسی‌های لازم خواهد داشت.

دلاوری هزینه اجرای این طرح را 7 میلیارد ریال اعلام کرده و گفته بود: 4 میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی به این طرح اختصاص یافته که عملیات اجرایی آن به‌زودی آغاز خواهد شد.

اجحاف در طرح شورا

همچنین عضو شورای اسلامی شهر جعفریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مشکلات زیرگذر جعفریه اظهار کرد: به دلیل تصادف زیاد بلواری مجهز احداث شد که رضایت همگان را در برگرفت.

محمدرضا قوی افزود: برای کاهش آمار تصادف به صفر قرار شد روی این بلوار، پل روگذر احداث شود.

وی به مزیت این پل اشاره کرد و گفت: طرحی که از سوی شورای اسلامی شهر جعفریه ارائه شده بود شبیه طرح پل امینی بیات بود که نمای قشنگی به شهر جعفریه می‌داد و مسافران از ساوه به قم با سرعت بیشتر و بدون خطر تصادف به مقصد می‌رسیدند اما این طرح مورد موافقت مسئولان قرار نگرفت.

عضو شورای اسلامی شهر جعفریه گفت: مسئولان تصور می‌کردند طرح ارائه شده از سوی شورای اسلامی شهر فقط به خاطر منافع شخصی بوده است، در حالی که در این طرح منافع عمومی مردم در نظر گرفته شده بود که مسئولان آن را رد کرده‌اند.

قوی با بیان اینکه در جلسه، طرح ارائه شده شورای جعفریه بالاترین نمره را به خود اختصاص داد، تصریح کرد: مسئولان کمبود اعتبار و صرف هزینه بالا برای اجرای این طرح را بهانه قرار داده‌اند و در موقع اجرا بدترین پیشنهاد را ارائه کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح پیشنهادی از سوی مسئولان هزینه بیشتر برده است، افزود: طرحی که شورای اسلامی جعفریه پیشنهاد داده بود حتی یک متر مربع آزادسازی نداشت و بدون صرف هزینه توسط شهرداری اجرا می‌شد.

عضو شورای اسلامی شهر جعفریه به بندهای مختلف قانون ماده 71 اختیارات شوراها اشاره کرد و گفت: شورای اسلامی شهر متولی پیش بینی کمبودها، معابر، امکانات شهری و... نهاد مردمی است اما در اجرای این طرح برای نظر شورای اسلامی شهر اهمیتی قائل نشده‌اند.

قوی با اشاره به اینکه اعتبارات شهرداری جعفریه پاسخگوی اتمام این طرح نیست، افزود: کمبود اعتبار علت اصلی نیمه کاره مانده این طرح است.

وی با اشاره به اینکه 2 بانده نشدن، عامل اصلی تصادفات در این جاده است اظهار کرد: شهر جعفریه شاهراه قم به شهرهای غرب کشور است و با 2 بانده کردن جاده از کاروان سرای سنگی تا جعفریه و اتوبان ساوه از خطر تصادف کاسته می‌شود.

اعتبار نداریم

عباس فراهانی مدیر ساخت و توسعه راه و شهرسازی استان قم نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این مطالبه به حق شهروندان جعفریه اظهار کرد: برای انجام این طرح به پیمانکار بدهکار هستیم و در حال حاضر ابلاغ اعتبار نشده است.

وی با بیان اینکه 650 میلیون تومان اعتبار برای اتمام طرح نیاز است، افزود: بدون اعتبار نمی‌توان این طرح را تمام کرد. پیمان کار هم پول می‌خواهد و بدون دستمزد کاری انجام نمی‌دهد.

مدیر ساخت توسعه راه و شهرسازی استان قم با نگرانی از تمام نشدن این طرح عنوان کرد: با فرا رسیدن فصل زمستان و جمع شدن آب امکان ریزش این زیرگذر وجود دارد.

فراهانی با اشاره به همکاری شورای اسلامی شهر و شهرداری جعفریه در اجرای این طرح تصریح کرد: مردم ناراضی هستند اما تنها با دریافت اعتبار می‌توان زیرگذر جعفریه را به پایان رساند.

وی گفت: به دلیل اختلاف ارتفاعی پل با سطح زمین و عدم ایمنی این زیرگذر نمی‌توانیم زیر پل را برای رفت و آمد مردم باز کنیم زیرا با مشکلات و خسارات مردمی رو برو خواهیم شد.

مدیر ساخت توسعه راه و شهرسازی استان قم از اجرای طرح روگذر و حل کردن مشکل تردد وسیله نقلیه خبر داد و گفت: قرار بود در مدت یک سال طرح ترافیک کمربندی جعفریه را انجام دهیم اما با کمبود اعتبار، این طرح نیمه کاره مانده است.

فراهانی با بیان اینکه طرح‌های مصوب شده بعد از کارشناسی به اداره کل راه و شهرسازی برای اجرا ارائه می‌شود، افزود: در اجرای طرح زیرگذر جعفریه، هزینه کمتر و راه‌های دسترسی آسان‌تر و ایمن‌تر ملاک بوده است و بعد از انتخاب کارشناس، این طرح به اداره کل راه و شهرسازی برای اجرا ارائه شده است.