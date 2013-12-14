آمادگی 40 مسجد و امامزاده برای اسکان اضطراری در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی باقری افزود: از جمله مساجد و امامزادگان مورد نظر برای اسکان مسافران در شرایط اضطراری مسجد حسینیه اعظم زنجان، بقعه قیدار نبی (ع) و مساجد بین راهی است.



وی با اشاره به اینکه سال گذشته در فصل زمستان تعداد زیادی از مسافران در راه مانده در مساجد و امامزادگان استان زنجان اسکان یافته بودند تصریح کرد: بر اساس آمارها تعداد این افراد اسکان یافته بیش از 15 هزار نفر اعلام شده است.



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه طی سال جاری 300 نفر از مسافران در راه مانده در مساجد، تکایا و امامزادگان استان زنجان اسکان داده شده‌اندافزود: حدود 200 نفر به دلیل بارش برف و شرایط نامساعد جوی در حسینیه اعظم زنجان اسکان یافته‌اند.



حجت الاسلام باقری با تاکید بر اینکه باید دستگاه‌های مرتبط همچون شهرداری از مساجد و امامزادگانی که برای اسکان در راه ماندگان در نظر گرفته شده‌اند، حمایت‌های لازم را داشته باشد، ادامه داد: این مساجد زمانی که میزبان مسافران در راه مانده هستند، متاسفانه از منابع و اعتبارات داخلی خود استفاده می‌کنند.

2000 نفر در حسینیه اعظم زنجان اسکان یافتند

به دنبال بارش‌های صورت گرفته و لغزنده بودن جاده‌ها دو هزار نفر در حسینیه اعظم زنجان اسکان یافتند.

وسایل و لوازم گرمایشی در اختیار مسافران در راه مانده قرار گرفته و غذا نیز برای آنها توزیع شده، اضافه کرد: سال گذشته نیز حسینیه اعظم زنجان همکاری‌های لازم را در زمینه اسکان در راه ماندگان داشته است.

در حال حاضر حسینیه اعظم زنجان آمادگی لازم را به منظور میزبانی از مسافران در چنین شرایطی دارد.

فعاليت 24 ساعته كشيك زمستاني در شرکت گاز زنجان

معاون بهره برداری شرکت گاز استان زنجان گفت: با شروع فصل سرما و افزایش مصرف گاز و به منظور رفاه حال مشترکین، پایگاه کشیک شبانه روزی این شرکت به صورت 24 ساعته آماده ارائه خدمات است.

هرمز نوروزی با بیان اینکه طرح کشیک هر ساله از نیمه دوم آبانماه شروع و تا پایان نیمه اول فروردین ماه سال بعد اجرا می شود افزود: کنترل و حفاظت بیشتر از شبکه گاز استانی، انشعاب های نصب شده در نقاط مختلف و بررسی حجم مصرف گاز در زمان اوج مصرف را می توان از ماموریت های ویژه تعریف شده برای این طرح برشمرد.



وی ارسال اطلاعات مربوط به شهرها، نیروگاه ها و صنایع عمده به ستاد، انجام هماهنگی های لازم در مورد بروز افت فشار گاز در مناطق وانجام اقدامات لازم در زمان ابلاغ اعمال محدودیت مصرف را از دیگر وظایف این پایگاه شبانه روزی اعلام کرد.



معاون بهره برداری شرکت گاز زنجان هدف از اجرای این طرح را حفظ و پایداری شبکه گاز رسانی و حفاظت بیشتر از شبکه ها و انشعابات گاز استان، بررسی حجم مصرفی گاز مشترکین در زمان اوج مصرف و ارائه خدمات مستمر، ایمن و مطلوب در خدمات رسانی به مشترکین بهره مند از گاز طبیعی با توجه به برودت هوا و مشکلات احتمالی پیش رو اعلام کرد.



نوروزی اظهار داشت: هم اکنون 28 نفر کارکنان از بین نیروهای فنی و مطلع انتخاب شده اند تا با انجام اطلاع رسانی و هماهنگی های لازم، در زمان بروز مشکلات فنی و یا افت فشار گاز، بتوانند تصمیمات و تمهیدات لازم در خصوص مرتفع کردن مشکل احتمالی اتخاذ نموده تا خللی در ارائه خدمات به مشترکین گرامی ایجاد نشود.

وی گفت:علاوه برپایگاه کشیک ، پستهای امداد گاز نیز به صورت شبانه روزی مشغول سرویس دهی به مشترکین هستند و در این خصوص با پایگاه کشیک مستقر در اداره مرکزی هماهنگی و همکاری های لازم انجام می گیرد.



معاون بهره برداری شرکت گاز استان زنجان گفت: در حال حاضر که شاهد بارش برف سنگین در آخرین ماه از فصل پاییز بوده و با افزایش مصرف گاز مواجه هستیم از مشترکین و مصرف کنندگان تقاضا داریم نکات ایمنی را مورد توجه قرار داده و همچون همیشه در خصوص صرفه جویی در مصرف این انرژی پاک نهایت همکاری را با این شرکت داشته باشند.