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۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

صعود دو پله‌ای تیم ملی فوتبال زنان ایران در رده بندی فیفا

صعود دو پله‌ای تیم ملی فوتبال زنان ایران در رده بندی فیفا

فیفا جدیدترین رده‌بندی فوتبال زنان را اعلام کرد که بر اساس آن تیم ملی ایران با دو پله صعود در جایگاه پنجاه و سوم دنیا قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم ملی فوتبال زنان ایران در آخرین رده بندی اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با 1412 امتیاز در رده  پنجاه و سوم  جهان قرار دارد. در این رده‌بندی تیم‌های اول تا چهارم بدون تغییر مانده‌اند که بر این اساس آمریکا (2228 امتیاز)، آلمان (2156 امتیاز)، ژاپن (2071 امتیاز) و برزیل (2031 امتیاز) اول تا چهارم هستند.

این در حالی است که ایران در آسیا در رده سیزدهم قرار دارد. در این قاره، تیم‌های ژاپن، استرالیا، کره شمالی، کره جنوبی، چین، ویتنام، تایلند، چین تایپه، میانمار، ازبکستان، هند و اردن بالاتر از ایران هستند.

کد مطلب 2194907

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