به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نکو با اشاره به حذف طرح ایران کد از سیستم مراودات تجاری گفت: دولت به جاي اينكه طرح های مفیدی را که قابلیت اصلاح و برطرف شدن ايراداتش را دارد در اولویت کاری خود قرار دهد ترجیح می دهد كل آن را نابود کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قطعا حذف این کدها در كوتاه مدت دست يك سري سودجو را باز مي گذارد كه با شيوه ها، ترفندها و روش هاي خود نظم مراكز مربوط به تبادلات تجاري کالا را برهم بزنند كه این امر براي دولت پشيماني به بار خواهد آورد.

نکو افزود: اگر دولت ایرادی به طرح شبنم یا ایران کد داشت باید اجازه می داد این طرح ها باقی بمانند تا اصلاحاتی روی آنها اعمال شود تا حداقل وجود شناسه های کالا جلوي قاچاق را بگيرد.

وی با بیان اینکه در تمام كشورهاي دنیا از شیوه ای شناسایی کالا استفاده می شود تاکید کرد: ما هم دوست داريم كه پيچ و خم هاي نامربوط به امر تجارت جلويش گرفته شود و وارد كننده كالا و تجار در كمترين زمان كارهاي خود را انجام دهند اما قطعا حذف فرآیندهای قانونی نمی تواند سلامت امر تجارت را تضمین کند.