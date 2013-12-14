  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۷

حذف فرآیندهای قانونی نمی‌تواند سلامت تجارت را تضمین کند

حذف فرآیندهای قانونی نمی‌تواند سلامت تجارت را تضمین کند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف قوانینی که در اجرا توسط مجری موفق نیست، مانند بیماری است که راه علاجی برایش تجویز نمی شود و در نهایت تصمیم به کشتن بیمار گرفته می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم نکو با اشاره به حذف طرح ایران کد از سیستم مراودات تجاری گفت: دولت به جاي اينكه طرح های مفیدی را که قابلیت اصلاح و برطرف شدن ايراداتش را دارد در اولویت کاری خود قرار دهد ترجیح می دهد كل آن را نابود کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قطعا حذف این کدها در كوتاه مدت دست يك سري سودجو را باز مي گذارد كه با شيوه ها، ترفندها و روش هاي خود نظم مراكز مربوط به تبادلات تجاري کالا را برهم بزنند كه این امر براي دولت پشيماني به بار خواهد آورد.

نکو افزود: اگر دولت ایرادی به طرح شبنم یا ایران کد داشت باید اجازه می داد این طرح ها باقی بمانند تا اصلاحاتی روی آنها اعمال شود تا حداقل وجود شناسه های کالا جلوي قاچاق را بگيرد.

وی با بیان اینکه در تمام كشورهاي دنیا از شیوه ای شناسایی کالا استفاده می شود تاکید کرد: ما هم دوست داريم كه پيچ و خم هاي نامربوط به امر تجارت جلويش گرفته شود و وارد كننده كالا و تجار در كمترين زمان كارهاي خود را انجام دهند اما قطعا حذف فرآیندهای قانونی نمی تواند سلامت امر تجارت را تضمین کند.

کد مطلب 2194935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها