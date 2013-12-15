همایون ارشادی به جمع "اشباح" پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، همایون ارشادی که برای نقش "دایی‌بابا" وکیل خانواده سلیمانی در فیلم سینمایی "اشباح" به کارگردانی داریوش مهرجویی انتخاب شده است، جلوی دوربین محمود کلاری رفت.

هفته گذشته عوامل این فیلم سینمایی برای گرفتن صحنه‌هایی از "اشباح" به لوکیشن‌هایی در تهران آمدند ولی این روزها مشغول فیلمبرداری در لوکیشن های محمدشهر کرج هستند.

مهتاب کرامتی، همایون ارشادی، حسن معجونی، مهدی سلطانی، ملیکا شریفی نیا، هنگامه حمیدزاده، امیرعلی دانایی و احمد یاوری شاد از جمله بازیگران حاضر در این فیلم هستند.

در خلاصه داستان این فیلم سینمایی آمده است: تیمسار سلیمانی که درگیر مسائل حاد زندگی است با همسر خود دچار مشکلات عجیبی می شود. سارا در کشاکش زندگی پرتلاطم خود با تیمسار، به فکر رهانیدن خود از زندگی است و در تقابل عشق و عقل که در قاموس مقررات جاری او نمی گنجد. دایی‌بابا وکیل خانواده در تلاش آرام کردن اوضاع است و از سوی دیگر معمار برای اهداف خود شرایط سختی را برای ناجی خانم و دخترش بوجود آورده است. مازیار نیز پس از آمدن به ایران درام‌های تازه ای را رقم می زند و اهالی خانواده چون شبح های سرگردان بدنبال خلوت‌های زندگی خود می‌گردند.

محمود کلاری مدیر فیلمبرداری، نظام کیایی صدابردار، داریوش مهرجویی کارگردان، تهیه‌کننده و طراح هنری، مهین نویدی طراح چهره پردازی، امیرحسین قدسی طراح صحنه، وحید محمدی فر طراح لباس، رضا سخائی برنامه‌ریز و دستیار کارگردان، حنیف سروری دستیار کارگردان از جمله عوامل این اثر سینمایی هستند.