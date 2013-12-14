به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، با حضور در جلسه دوره آموزشی - پژوهشی هادیان راهبردی در جامعه المصطفی با بیان اینکه مهمترین دست آورد نظام جمهوری اسلامی ایران ساختار و محتوای آن است، گفت: این ساختار تفاوتهای جدی و بنیادی با نظامهای دیگر دارد.
وی افزود: مبانی و رویکرد ما حق بوده لذا سنتهای پیشین و سنتهای عرف جهانی نمیتوانند محتوا و شکل نظام ما را تغییر دهند.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه حقی که ما از آن سخن میگوییم، از دو ماخذ گرفته شده است، افزود: بخشی از حق از جانب عقل قابل شناخت است، مثلا حسن عدل و قبح ظلم این را عقل میفهمد در همه جای دنیا عقل سلیم هر فردی این را درک می کند. بخش دیگر نیز دین است و پایه و اساس نظام ما نیز بر پایه همین حق است.
در ابتدای این جلسه، آقایان جوادی از افغانستان و قریشی از عراق از دانشجویان به بیان دیدگاهها و نظرات خود در حوزه قضایی پرداختند.
جوادی بعد از بررسی مسائل افغانستان به بیان جوانب پیمان افغانستان و آمریکا پرداخت.
قریشی نیز بعد از بررسی قوه قضائیه عراق به بیان تفاوت ها و شباهت های این قوه در دو کشور پرداخت و چالش ها را نیز بررسی کرد.
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