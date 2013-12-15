به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال آینده دانشگاههای علوم پزشکی در گروه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ارائه شده است. در جداول ذیل، رقم پیشنهادی لایحه بودجه دانشگاه ها اعلام شده است. ارقام به میلیون ريال و بر اساس اعلام لایحه منتشر شده است.

جدول بودجه سال 93 دانشگاههای بزرگ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال ﺗﻬﺮان 15,941,673 اﺻﻔﻬﺎن 11,094,844 شیراز 10,512,079 مشهد 10,142,807 تبریز 8,298,498 ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 8,288,495 ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز 8,207,710 ﻛﺮﻣﺎن 4,253,852

پس از موضوع ادغام و انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال 89 اتفاق افتاد و در سال 92 در نهایت به احیای دانشگاه انجامید امسال پس از سه سال وقفه ردیف بودجه مستقل برای دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزان 5,466,469 میلیون ريال درنظر گرفته شده است.

جدول بودجه سال 93 تعداد 18 دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال ارومیه 6,320,060 ﻣﺎزﻧﺪران 6,144,233 ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 5,611,156 ﮔﻴﻼن 4,843,809 ﻫﻤﺪان 4,211,352 زاﻫﺪان 4,159,139 ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 3,729,253 ﻟﺮﺳﺘﺎن 3,595,448 ﮔﻠﺴﺘﺎن 3,552,997 ﻛﺮدﺳﺘﺎن 3,451,680 ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ یزد 3,512,349 اراک 2,827,201 ﻛﺮج 2,706,453 اردﺑﻴﻞ 2,628,371 ﺑﻮشهر 2,616,443 زﻧﺠﺎن 2,603,307 شهرکرد 2,413,666 قم 2,080,607 جدول بودجه سال 93 تعداد 19 دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ 1,966,271 یاسوج 1,899,136 ﻗﺰوﻳﻦ 1,896,223 ﺑﺎﺑﻞ 1,734,356 ﻛﺎﺷﺎن 1,407,092 اﻳﻼم 1,406,788 ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 1,383,289 زاﺑﻞ 1,294,804 آﺑﺎدان 1,236,460 ﺳﻤﻨﺎن 1,212,689 ﺟﻴﺮﻓﺖ 1,044,933 ﺳﺒﺰوار 1,031,680 ﺷﺎﻫﺮود 993,586 رﻓﺴﻨﺠﺎن 962,862 ﺟﻬﺮم 841,598 ﻓﺴﺎ 834,229 ﺑﻢ 558,859 ﮔﻨﺎﺑﺎد 476,515 اﺳﻔﺮاﻳﻦ 241,561

بودجه ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎیی نیز 1,604,412 میلیون ريال و بودجه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮانبخشی 726,359 میلیون ريال در لایحه سال 93 ذکر شده است.

جدول بودجه سال 93 تعداد 10 دانشکده علوم پزشکی

داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال دزﻓﻮل 1,227,898 اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ 969,070 ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر 852,327 ﻻرﺳﺘﺎن 515,723 ﺑﻬﺒﻬﺎن 448,782 ﻣﺮاﻏﻪ 422,578 ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ 390,195 اﺳﺪآﺑﺎد 267,121 ﺳﺎوه 262,072 ﮔﺮاش 231,617

بودجه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی شامل بودجه ستادی و سایر ردیف های مرتبط در بودجه لایحه 93 میزان 30,104,430 به میلیون ريال ذکر شده است. همچنین بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ نیز به میزان 721,129 به میلیون ريال اعلام شده است.