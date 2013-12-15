  1. حوزه و دانشگاه
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۹:۴۲

دانشگاه‌های وزارت بهداشت چقدر بودجه می‌گیرند/ "ایران" ردیف بودجه گرفت

دانشگاه‌های وزارت بهداشت چقدر بودجه می‌گیرند/ "ایران" ردیف بودجه گرفت

پس از ارائه لایحه بودجه سال 93 کشور از سوی دولت به مجلس، ردیف های بودجه سال آینده دانشگاههای علوم پزشکی کشور مشخص شد و دانشگاه علوم پزشکی ایران که به دلیل مسائل ادغام و انتزاع از ردیف بودجه مستقل محروم شده بود پس از سه سال وقفه دوباره صاحب ردیف بودجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال آینده دانشگاههای علوم پزشکی در گروه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ارائه شده است. در جداول ذیل، رقم پیشنهادی لایحه بودجه دانشگاه ها اعلام شده است. ارقام به میلیون ريال و بر اساس اعلام لایحه منتشر شده است. 

جدول بودجه سال 93 دانشگاههای بزرگ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
ﺗﻬﺮان   15,941,673 
اﺻﻔﻬﺎن  11,094,844
شیراز 10,512,079
مشهد 10,142,807
تبریز 8,298,498
ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ 8,288,495
ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز  8,207,710
ﻛﺮﻣﺎن  4,253,852

پس از موضوع ادغام و انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال 89 اتفاق افتاد و در سال 92 در نهایت به احیای دانشگاه انجامید امسال پس از سه سال وقفه ردیف بودجه مستقل برای دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزان 5,466,469 میلیون ريال درنظر گرفته شده است. 

جدول بودجه سال 93 تعداد 18 دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
 
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
ارومیه 6,320,060
ﻣﺎزﻧﺪران 6,144,233
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه 5,611,156
ﮔﻴﻼن 4,843,809
ﻫﻤﺪان 4,211,352
زاﻫﺪان 4,159,139
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن 3,729,253
ﻟﺮﺳﺘﺎن 3,595,448
ﮔﻠﺴﺘﺎن 3,552,997
ﻛﺮدﺳﺘﺎن 3,451,680
ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ یزد 3,512,349
اراک 2,827,201
ﻛﺮج 2,706,453
اردﺑﻴﻞ 2,628,371
ﺑﻮشهر 2,616,443
زﻧﺠﺎن 2,603,307
شهرکرد 2,413,666
قم 2,080,607

جدول بودجه سال 93 تعداد 19 دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ 1,966,271
یاسوج 1,899,136
ﻗﺰوﻳﻦ 1,896,223
ﺑﺎﺑﻞ 1,734,356
ﻛﺎﺷﺎن 1,407,092
اﻳﻼم 1,406,788
ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ 1,383,289
زاﺑﻞ 1,294,804
آﺑﺎدان 1,236,460
ﺳﻤﻨﺎن 1,212,689
ﺟﻴﺮﻓﺖ 1,044,933
ﺳﺒﺰوار 1,031,680
ﺷﺎﻫﺮود 993,586
رﻓﺴﻨﺠﺎن 962,862
ﺟﻬﺮم 841,598
ﻓﺴﺎ 834,229
ﺑﻢ 558,859
ﮔﻨﺎﺑﺎد 476,515
اﺳﻔﺮاﻳﻦ 241,561

بودجه ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎیی نیز  1,604,412 میلیون ريال و بودجه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮانبخشی 726,359 میلیون ريال در لایحه سال 93 ذکر شده است.

جدول بودجه سال 93 تعداد 10 دانشکده علوم پزشکی

داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
دزﻓﻮل 1,227,898
اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ 969,070
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر 852,327
ﻻرﺳﺘﺎن 515,723
ﺑﻬﺒﻬﺎن 448,782
ﻣﺮاﻏﻪ 422,578
ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ 390,195
اﺳﺪآﺑﺎد 267,121
ﺳﺎوه 262,072
ﮔﺮاش 231,617

بودجه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی شامل بودجه ستادی و سایر ردیف های مرتبط در بودجه لایحه 93 میزان 30,104,430 به میلیون ريال ذکر شده است. همچنین بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ نیز به میزان 721,129 به میلیون ريال اعلام شده است.

کد مطلب 2195126

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