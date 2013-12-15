به گزارش خبرنگار مهر، بودجه سال آینده دانشگاههای علوم پزشکی در گروه دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی ارائه شده است. در جداول ذیل، رقم پیشنهادی لایحه بودجه دانشگاه ها اعلام شده است. ارقام به میلیون ريال و بر اساس اعلام لایحه منتشر شده است.
جدول بودجه سال 93 دانشگاههای بزرگ
|داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی
|مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
|ﺗﻬﺮان
|15,941,673
|اﺻﻔﻬﺎن
|11,094,844
|شیراز
|10,512,079
|مشهد
|10,142,807
|تبریز
|8,298,498
|ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ
|8,288,495
|ﺟﻨﺪي ﺷﺎﭘﻮر اﻫﻮاز
|8,207,710
|ﻛﺮﻣﺎن
|4,253,852
پس از موضوع ادغام و انتزاع دانشگاه علوم پزشکی ایران که از سال 89 اتفاق افتاد و در سال 92 در نهایت به احیای دانشگاه انجامید امسال پس از سه سال وقفه ردیف بودجه مستقل برای دانشگاه علوم پزشکی ایران به میزان 5,466,469 میلیون ريال درنظر گرفته شده است.
|داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی
|مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
|ارومیه
|6,320,060
|ﻣﺎزﻧﺪران
|6,144,233
|ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
|5,611,156
|ﮔﻴﻼن
|4,843,809
|ﻫﻤﺪان
|4,211,352
|زاﻫﺪان
|4,159,139
|ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
|3,729,253
|ﻟﺮﺳﺘﺎن
|3,595,448
|ﮔﻠﺴﺘﺎن
|3,552,997
|ﻛﺮدﺳﺘﺎن
|3,451,680
|ﺷﻬﻴﺪ ﺻﺪوﻗﻲ یزد
|3,512,349
|اراک
|2,827,201
|ﻛﺮج
|2,706,453
|اردﺑﻴﻞ
|2,628,371
|ﺑﻮشهر
|2,616,443
|زﻧﺠﺎن
|2,603,307
|شهرکرد
|2,413,666
|قم
|2,080,607
جدول بودجه سال 93 تعداد 19 دانشگاه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ
|داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎنی
|مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
|ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
|1,966,271
|یاسوج
|1,899,136
|ﻗﺰوﻳﻦ
|1,896,223
|ﺑﺎﺑﻞ
|1,734,356
|ﻛﺎﺷﺎن
|1,407,092
|اﻳﻼم
|1,406,788
|ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ
|1,383,289
|زاﺑﻞ
|1,294,804
|آﺑﺎدان
|1,236,460
|ﺳﻤﻨﺎن
|1,212,689
|ﺟﻴﺮﻓﺖ
|1,044,933
|ﺳﺒﺰوار
|1,031,680
|ﺷﺎﻫﺮود
|993,586
|رﻓﺴﻨﺠﺎن
|962,862
|ﺟﻬﺮم
|841,598
|ﻓﺴﺎ
|834,229
|ﺑﻢ
|558,859
|ﮔﻨﺎﺑﺎد
|476,515
|اﺳﻔﺮاﻳﻦ
|241,561
بودجه ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎیی نیز 1,604,412 میلیون ريال و بودجه داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺰﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮانبخشی 726,359 میلیون ريال در لایحه سال 93 ذکر شده است.
جدول بودجه سال 93 تعداد 10 دانشکده علوم پزشکی
|داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ، درﻣﺎﻧﻲ
|مبلغ بودجه پیشنهادی به میلیون ريال
|دزﻓﻮل
|1,227,898
|اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ
|969,070
|ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر
|852,327
|ﻻرﺳﺘﺎن
|515,723
|ﺑﻬﺒﻬﺎن
|448,782
|ﻣﺮاﻏﻪ
|422,578
|ﺗﺮﺑﺖ ﺣﻴﺪرﻳﻪ
|390,195
|اﺳﺪآﺑﺎد
|267,121
|ﺳﺎوه
|262,072
|ﮔﺮاش
|231,617
بودجه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی شامل بودجه ستادی و سایر ردیف های مرتبط در بودجه لایحه 93 میزان 30,104,430 به میلیون ريال ذکر شده است. همچنین بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ نیز به میزان 721,129 به میلیون ريال اعلام شده است.
نظر شما