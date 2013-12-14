تولیدکنندگان مازندران 2200 میلیارد تومان بدهی بانکی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه پیش از ظهر شنبه در جمع تولیدکنندگان و بازرگانان استان گفت: بدهی ها به بانکها به حدی بالا رفته که تولیدکنندگان توان تولید و فعالیت ندارند.

وی اظهار داشت: به عنوان نمونه بدهی یک میلیارد تومانی یک تولیدکننده در سالهای قبل امروز به سه میلیارد تومان رسیده است.

وی عنوان کرد: علاوه بر بدهی بانکی، مالیات، بیمه، پول آب و برق و ... نیز مشکلات را افزایش داده است.

عشریه بیان داشت: باید تولیدکندگان واقعی حمایت شوند تا تولیدکننده برای توسعه صنعت تلاش کند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران یادآورشد: مردم استان از سالهای 57 تا 66 که سالهای پرتنش برای انقلاب بود، خوش درخشیده اند و در سالهای اخیر نیز حضور پررنگی در صحنه ها داشته اند.

عشریه گفت: هیچ توسعه ای بدون مشارکت بانکها ممکن نیست و بانکها باید از تولیدکنندگان استان حمایت داشته باشند.

وی تصریح کرد: از سهم 30 درصدی هدفمندی یارانه که به تولید تعلق گرفته است باید به بانکها تخصیص یابد تا بتوانند از تولدیکنندگان و واحدهای صنعتی حمایت لازم را داشته باشند.

وی اظهار داشت: بانکها باید از محل این منابع، به تولیدکنندگان تسهیلات بلند مدت پرداخت کرده و یا اینکه بدهی هایشان را استمهال کنند.