راه 600 روستاي كردستان مسدود شد/موج يخبندان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر از کردستان، موج بارش برف و باران در كردستان طي دو شبانه روز گذشته سراسر اين استان را فرا گرفت و ميزان بارش ها در بعضي از مناطق استان منجر به انسداد راه هاي شهري و روستايي شده است.

در همين راستا بر اساس گزارش هاي پليس راه تصادف هاي صورت گرفته در راه هاي استان هيچ گونه تلفات جاني نداشته است ولي اداره كل هواشناسي استان گزارش داد كه احتمال وقوع يخبندان در هفته جاري در اين استان ضروري است.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به بارش سنگین برف در سطح استان در حال حاضر 600 روستای کردستان مسدود است.

محمد راشد مدرس گرجی اظهار داشت: متاسفانه به دلیل بارش سنگین برف و کولاک از روز چهارشنبه تاکنون محورهای مواصلاتی استان و جاده های بین شهری و روستایی، تعدادی از جاده ها مسدود شد که راه های اصلی بلافاصله با تلاش اکیپ های راه و شهرسازی برف روبی شد اما هنوز هم حدود 600 جاده روستایی در کردستان مسدود است.

وی افزود: برای پاکسازی محورهای مواصلاتی استان کردستان 400 دستگاه خودروی سنگین و نیمه سنگین در سه نوبت در جاده ها مستقر هستند که کار برف روبی جاده ها را به عهده دارند.

مدیر ساخت و توسعه راه های اداره کل راه و شهرسازی کردستان با اشاره به این مطلب که 400 پرسنل در جاده ها فعالیت دارند، ادامه داد: 80 اکیپ راهداری در 30 راهدار خانه ثابت و سیار برای جلوگیری از انسداد راه های مواصلاتی مستقر هستند.

مدرس گرجی در ادامه یادآور شد: با توجه به بارش برف از چهارشنبه تا کنون تردد در محورهای اصلی و فرعی با زنجیر چرخ امکان پذیر است و محورهای روستایی با توجه به کمبود نیرو و امکانات هر ساله به بخش خصوصی واگذار می شد ولی متاسفانه در سال جاری به دلیل کمبود اعتبارات با پرسنل و تجهیزات راهداری پاکسازی انجام می شود ولی اولویت کاری با محورهای اصلی است.

وی بیان کرد: نمک پاشی و برف روبی تمامی محورهای اصلی استان انجام گرفته و در حال حاضر تردد بدون مشکل امکان پذیر است و تنها محور حسن آباد - دهگلان به دلیل کولاک زیاد و حفظ امنیت مسافران مسدود است و نمک پاشی نشده است.

برف و کولاک تلفات جانی به دنبال نداشته است

رئیس پلیس راه های استان کردستان نیز در این رابطه گفت: خوشبختانه با همکاری مناسب اداره کل راه و شهرسازی با پلیس راه و عملکرد سریع و مناسب آنها تا کنون تصادفی که تلفات جانی داشته باشد را در سطح استان نداشته ایم.

رمضان نادری با بیان اینکه در حال حاضر تردد در جاده های اصلی و گردنه ها با زنجیر چرخ امکان پذیر است، افزود: رانندگانی که قصد خروج از مبادی شهری را دارند چه بارش باشد و چه بارش نباشد باید به تجهیزات کامل زمستانی مانند زنجیر چرخ، بخاری و برف پاکن مجهز باشند.

وی اظهار داشت: به همراه داشتن تجهیزات زمستانی ضروری است و در غیر این صورت پلیس راه مانع از تردد خودروهای فاقد امکانات و تجهیزات ایمنی در سطح جاده های برون شهری می شود.

رئیس پلیس راه های کردستان به مسدود بودن جاده های روستایی اشاره کرد و یادآور شد: اولویت اول با پاکسازی جاده ها و مسیرهای اصلی بوده و بعد از خروج موج بارشی تمامی محورهای روستایی استان نمک روبی و برف روبی می شوند.

پایان بارش های جوی تا پایان هفته جاری

همچنین مدیر کل هواشناسی استان کردستان در رابطه با شرایط آب و هوایی در هفته جاری بیان کرد: از چهارشنبه گذشته تا جمعه شب بارش برف و کولاک را در سطح استان داشتیم و از امروز تا روز پنجشنبه بارشی نداریم و پدیده مه، یخبندان و کاهش دما به صورت قابل ملاحظه را داریم.

محمد صالب حیدری ادامه داد: با توجه به مطالعات انجام شده در هفته جاری روز پنج شنبه و جمعه پیش روی بارندگی خفیف را در سطح استان شاهد هستیم.

وی در ادامه سخنان خود به میزان بارش در سال زراعی جاری اشاره کرد و گفت: در سال جاری کمترین بارش مربوط به ایستگاه هواشناسی سنندج با 137 میلی متر بوده است که نسبت به سال گذشته با کاهش سه درصدی رو به رو بوده است.

مدیر کل هواشناسی کردستان افزود: در ایستگاه های هواشناسی نیز بیشترین بارش با 360 میلی متر از اول مهر تا کنون مربوط به شهرستان مریوان بوده که 74 درصد افزایش بارش داشته است.

حیدری اظهار داشت: در هفته گذشته میزان بارندگی در سنندج 10 میلیمتر، سقز 37 میلیمتر، قروه 33 میلیمتر، بیجار 18 میلیمتر، زرینه 16 میلیمتر، بانه 71 میلیمتر، کامیاران 36 میلیمتر و سروآباد 87 میلیمتر بوده است.

وی یادآور شد: بارش برف نیز در سقز چهار سانتیمتر، مریوان 13 سانتیمتر، قروه پنج سانتیمتر، بیجار هفت سانتیمتر، زرینه 38 سانتیمتر، بانه 27 سانتیمتر، یاسوکند بیجار دو سانتیمتر و سروآباد نیز سه سانتیمتر بوده است.

مدیر کل هواشناسی کردستان ادامه داد: میانگین بارش از اول پاییز سال گذشته 180 میلیمتر بوده و از اول مهر سال جاری تا کنون 225 میلیمتر بوده است.

حیدری بیان کرد: بارش ها نسبت به سال گذشته 29 درصد افزایش داشته و نسبت به نرمال منطقه 69 درصد افزایش را نشان می دهد.