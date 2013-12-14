دوره بداخلاقی های سیاسی به پایان رسیده است/ دولت به دنبال ایجاد فضای آرام در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با بیان اینکه ممکن است نمره مدیری 14 یا 15 باشد اظهار داشت: در این زمینه باید شرایط به گونه ای باشد که مدیری که نمره 20 دارد انتخاب و تغییر اتفاق بیافتد تا مردم نیز تغییر را کاملا احساس کنند.

وی بیان داشت: مدیران باید به مبانی و شعارهای دولت اعتقاد داشته و افرادی شایسته و با ویژگی های برتر باشند و سازمان را در راستای اهداف به پیش ببرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه ما احساس می کنیم که دیگر دوره بداخلاقی های سیاسی به پایان رسیده است عنوان کرد: تاکید و نکته قابل توجه در دولت آقای روحانی نیز اعتدال و عقلانیت است.

شاهرخی ادامه داد: علیرغم اینکه دولت به دنبال ایجاد فضای آرام در جامعه است و می خواهد که کار را به شکل مناسب به پیش برود عده ای با بغل هیزم می آورند و قصد دارند که اقدامات و بد اخلاقی ها را زنده کنند.

وی با بیان اینکه این امر به هیچ عنوان مورد قبول نیست ادامه داد: در این زمینه تنها باید باید در راستای کار، تلاش و خواست مردم فعالیت کنیم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه برای تحقق اهداف دولت نیازمند به همدلی و تعامل هستیم ادامه داد: به طور حتم ما دست همه کسانی که در زمینه های مختلف می خواهند همکاری کنند را به گرمی می فشاریم و استقبال می کنیم.

