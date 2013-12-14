موتورسیکلت الکتریکی با سرعت 180 کیلومتر در ساعت/ یخساز خورشیدی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری 11 طرح از دانشگاه آزاد اسلامی، موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور، دانشگاه الزهرا، دانشگاه دفاع ملی، پارک علم و فناوری خراسان جنوبی رونمایی شد.

خودروی خورشیدی هاوین 2

خودروی خورشیدی هاوین 2 از سوی دانشگاه آزاد اسلامی عرضه شده است که قالب بدنه آن فیبر شیشه و بدنه نهایی خودرو از جنس فیبر کربن است. سرعت این خودرو 90 کیلومتر در ساعت است. سلول های سیلیکونی این خودروی خورشیدی دارای بازده بالایی است و حداکثر توان آرایه آن 1320 وات است. این خودرو همچنین مجهز به باتری لیتیوم- یون 160 واتی است و وزن کلی خودرو نیز 180 کیلومتر طراحی شده است.

بررسی توان اکولوژیک

از سوی موسسه مطالعات مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور نیز نتیجه مطالعاتی در زمینه بررسی توان اکوژیکی ایران ارایه شد که این مطالعات با استفاده از روش ردپای بوم شناختی از سوی دکتر صادق صالحی عرضه شده است.

این موسسه همچنین از کتاب درآمدی بر اقتصاد جمعیت، نگرش ها، روش ها و یافته ها رونمایی کرد.

موتورسیکلت الکتریکی

از سوی دانشگاه آزاد اسلامی همچنین موتورسیکلت پلاگین الکتریکی پاراکس در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی عرضه شد که طراحی شاسی آن از سوی محققان این دانشگاه بوده است. این موتور بدون کلاچ و گیربکس است و سیستم انتقال قدرت آن راندمان 98 درصدی است.

موتور الکتریکی پاراکس دارای سرعت 180 کیلومتر در ساعت و قادر است مسافت 200 کیلومتری را با شارژ کامل باتری طی کند. زمان شارژ باتری ها 45 دقیقه است.

یخ ساز خورشیدی

از سوی پژوهشگاه مواد انرژی دستگاه یخساز خورشیدی با حوزه کاربردی انرژی های نو و تجدیدپذیر ارایه شد.

این دستگاه قادر به جذب سطحی خورشیدی دارای سه قسمت اصلی کلکتور، چگالنده و تبخیر کننده است.

به هنگام روز تابش خورشید موجب گرم شدن کلکتور و تبخیر مبرد از سطح جاذب می شود و با افزایش جاذب در درون کلکتور بخارهای مبرد از کلکتور خارج و وارد چگالنده می شود. چگالنده در محیط قرار داشته و قابلیت تبادل حرارت با محیط را دارد.

قیمت تمام شده پایین، سادگی ساختار و عملکرد، عدم استفاده از قطعات الکترونیکی، ذخیره سازی انرژی و تولید برودت در شب و امکان استفاده در مناطق دور دست و شرایط بحرانی از مزایای این دستگاه عنوان شده است.

طرح کلان مدیریت تحول

در چهاردهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی از طرح کلان ملی مدیریت تحول و پیامدهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور رونمایی شد.

طراح این طرح دانشگاه عالی دفاع ملی و از سوی معاونت پژوهش و تولید این دانشگاه با همکاری نهادهای مربوط در سه موضوع مدیریت راهبردی، مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و سیاست گذاری های ملی اجرایی شد.

مدیریت و اداره تحولات حوزه فاوا در دنیای امروز یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت اقتصادی و سیاسی به شمار می رود. کشور ما نیز باید پایه های توسعه اقتصادی خود را بر مبنای مدیریت و اداره تحولات حوزه فاوا بنا کند و با به کارگیری فاوا ثروت ملی خود را افزایش دهد.

یکی از روش های دستیابی به چنین هدفی تعریف طرح های کلان ملی در تحولات فاوا است که این طرح از جمله طرح های بالادستی و زیرساختی به شمار می آید.

کشت سرور جت سیب

از سوی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی طراحی کشت سرور جت سیب عرضه شد.

استفاده از این سرور موجب صرفه جویی ارزی سالیانه خواهد شد به گونه ای که استفاده بالقوه آن 17 میلیون دلار و استفاده بالفعل آن 1.2 میلیون دلار برای کشور در پی دارد.

ویلچر همراه

محققان خراسان جنوبی همچنین موفق به رونمایی از بالابرهای ویلچر همراه با معلول برای خودروهای ون و اتوبوس شدند که در نمایشگاه هفته پژوهش رونمایی شد.

سامانه امن ساز نرم افزارها

سومین دستاورد پارک علم و فناوری خراسان جنوبی سامانه امن ساز نرم افزارهای تحت وب است.

این سامانه قادر به ایجاد ارتباط امن میان نرم افزارهای تحت وب و کامپیوترها، احراز هویت کامپیوترهای متصل به نرم افزارها و ثبت ورود و خروج کامپیوترها به سامانه است.

در این سامانه از قفل های سخت افزاری در کامپیوترهای مقصد استفاده نشده است ضمن آن که امکان ارتباطات همزمان با چند سرور ارایه دهند نرم افزارهای تحت وب فراهم می کند.

این سامانه همچنین قابل پیاده سازی بر روی شبکه اینترنت است.

همچنین بهره برداری از این سامانه استفاده از مکانیزم تولید کد امنیتی به ازای هر درخواست برای ارسال کد امنیتی به همراه یو آر ال به سرور میانی می دهد.

طرح رونمایی شده دانشگاه الزهرا

دانشگاه الزهرا با همکاری تکفای بانک توسعه اسلامی اقدام به مطالعاتی در زمینه آثار به کارگیری اینترنت در جنبه های مختلف زندگی کردند.

این طرح که از سوی دکتر سوسن باستانی با همکاری دکتر افسانه کمالی اجرایی شده است در نمایشگاه هفته پژوهش رونمایی شد.

رونمایی از وبینار پارک خراسان جنوبی

پارک علم و فنوری خراسان جنوبی همچنین اقدام به طراحی و راه اندازی شبکه ای به عنوان وبینار کردند که در نمایشگاه هفته پژوهش رونمایی شد.

این طرح در راستای تحقق اهداف چشم انداز 1404 طراحی شده است که قادر به ارایه سرویس متمرکز ارتباط صدا و تصویر و اطلاعات از میان بستر اینترنت با امنیت و کیفیت بالا اجرایی شده است.

این طرح با هدف بهبود و ارتقای سطح کیفیت کنفرانس ها و آموزش های آنلاین طراحی شده است.

رونمایی از 80 کتاب دانشگاه دفاع ملی

از سوی دانشگاه عالی دفاع ملی از 80 اثر برتر این دانشگاه رونمایی شد. این کتاب ها در حوزه های مدیریت راهبردی دفاع ملی و امنیت ملی است.