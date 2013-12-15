رابطه استفاده از ظروف نچسب آشپزی و ابتلا به دیابت

به گزارش خبرگزاری مهر، در یک تحقیق جدید که توسط گروهی از محققان دانشگاه آپسالا در سوئد انجام شده مشخص شده است که ترکیبات پرفلورینات سموم محیطی هستند و بین سطح بالای آنها در خون و ابتلا به دیابت یک رابطه وجود دارد.

این گروه تحقیقاتی پیش از پیش نشان داده بودند که بین سطح بالای سموم محیطی چون ترکیبات پرفلورینات (PCB)، حشره کشها ، فتالات و دیابت یک ارتباط وجود دارد.

پس از این تحقیق آنها به بررسی این موضوع پرداختند که آیا افزایش سطح سایر انواع سموم محیطی یا ترکیبات پرفلورینات به دیابت مرتبط است یا خیر.

ترکیبات پرفلورینات به طور گسترده در محصولات مصرفی و صنعتی متنوعی از جمله کفهای آتش نشانی، ظروف نچسب آشپزی، گریس و مواد ضد آب، واکس اسکی و لباسهای ضد آب به وفور وجود دارد.

در گروهی بیش از یک هزار زن و مرد 70 ساله ، سطح ترکیبات پرفلورینات در خون اندازه گیری و بررسی شد که آیا این افراد که ترکیبات پرفلورینات در خون آنها زیاد بود مبتلا به دیابت هستند یا خیر. نتایج این تحقیقات نشان داد که 114 نفر از این افراد با سطح بالای ترکیبات پرفلورینات مبتلا به دیابت هستند.

