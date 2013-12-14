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۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۶

حسینیان خبر داد؛

اجراي طرح نظارتي ويژه شب يلدا در گيلان

اجراي طرح نظارتي ويژه شب يلدا در گيلان

رشت – خبرگزاری مهر: رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان از اجرای طرح نظارتي ويژه شب يلدا از 26 تا 30 آذرماه جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا حسينيان ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين طرح با هدف بهينه کردن وضعيت توزيع و اعمال قيمت مناسب و جلوگيري از سوء استفاده احتمالی برخي عوامل سودجو در زمينه عرضه كالاهاي پرمصرف شب يلدا به ويژه آجيل و تنقلات، شيريني، ميوه و غیره اجرا مي  شود.

وی اظهارداشت: در راستای اجراي طرح مزبور بازرسان اين سازمان به همراه بازرسان اصناف و با همكاري تعزيرات حكومتي در سراسر استان اقدام به كنترل و نظارت بر قيمت انواع شيريني، آجيل و تنقلات، انواع ميوه و ساير كالاها و خدمات مي کنند و ضمن بررسي فاكتورها و اسناد خريد و فروش كالاهاي مزبور رعايت نرخ هاي مصوب را رصد  و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمينه عرضه كالاهاي مورد نظر مي توانند مراتب را از طريق شماره 124 ستاد خبري اين سازمان اعلام کنند.

کد مطلب 2195284

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