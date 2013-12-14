اجراي طرح نظارتي ويژه شب يلدا در گيلان

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا حسينيان ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: اين طرح با هدف بهينه کردن وضعيت توزيع و اعمال قيمت مناسب و جلوگيري از سوء استفاده احتمالی برخي عوامل سودجو در زمينه عرضه كالاهاي پرمصرف شب يلدا به ويژه آجيل و تنقلات، شيريني، ميوه و غیره اجرا مي شود.

وی اظهارداشت: در راستای اجراي طرح مزبور بازرسان اين سازمان به همراه بازرسان اصناف و با همكاري تعزيرات حكومتي در سراسر استان اقدام به كنترل و نظارت بر قيمت انواع شيريني، آجيل و تنقلات، انواع ميوه و ساير كالاها و خدمات مي کنند و ضمن بررسي فاكتورها و اسناد خريد و فروش كالاهاي مزبور رعايت نرخ هاي مصوب را رصد و با متخلفان برخورد خواهند کرد.

رئيس اداره بازرسي و كشف كالاي قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمينه عرضه كالاهاي مورد نظر مي توانند مراتب را از طريق شماره 124 ستاد خبري اين سازمان اعلام کنند.