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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۹:۰۶

رییس کانون عالی بازنشستگان:

افزایش 18 درصدی مستمری بازنشستگان را قبول نداریم/ رایزنی با دولت و تامین اجتماعی

افزایش 18 درصدی مستمری بازنشستگان را قبول نداریم/ رایزنی با دولت و تامین اجتماعی

رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی با اشاره به اینکه افزایش 18 درصدی مستمری بازنشستگان قانونی نیست و آن را قبول نداریم، گفت: میزان تورم دو برابر میزان اعلام شده است به همین دلیل ضروری است که ماده 96 قانون تامین اجتماعی اجرایی شود.

علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: هفته گذشته سازمان تامین اجتماعی حداقل افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را 18 درصد اعلام کرد اما ما تحت هیچ شرایطی این درصد را قبول نداریم و میزان افزایش مستمریها باید حداقل دو برابر میزان اعلام شده باشد.

وی گفت: براساس ماده 96 قانون تامین اچتماعی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید متناسب با نرخ تورم حداقل یک بار در سال افزایش پیدا کند.

رییس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تاکید کرد: دولت باید براساس نرخ تورم حقوق بازنشستگان را افزایش دهد و چنانچه این اتفاق رخ ندهد وضعیت بازنشستگان هر روز بدتر شده و موجب نارضایتی آنان خواهد شد.

به گفته بیات، برای جلوگیری از نارضایتی بازنشستگانی که 30 سال حق بیمه پرداخت کرده اند اما در پرداخت هزینه های زندگی خود با مشکل روبرو هستند به همین دلیل بهتر است که دولت و سازمان تامین اجتماعی فکری اساسی برای افزایش قانونی مستمری بازنشستگان انجام دهند و انتظار ما این است که به مصوبات قانونی پایبند باشند و در همین رابطه مکاتباتی با این نهادها انجام داده ایم.

وی با اشاره به اینکه پیگیر حقوق بازنشستگان هستیم، گفت: تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و سازمان آمار هر میزان که باشد باید مورد نظر مسئولان برای افزایش مستمری بازنشستگان قرار گیرد.

کد مطلب 2195286

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