  1. دانشگاه و فناوری
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۶

به مناسبت هفته پژوهش

رئیس جمهور فردا از فناوران و پژوهشگران برتر تقدیر می‌کند

رئیس جمهور فردا از فناوران و پژوهشگران برتر تقدیر می‌کند

مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور فردا با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران كشور هاي اسلامي برگزار مي شود.

این مراسم که به مناسبت هفته پژوهش ترتیب داده شده صبح فردا دوشنبه 25 آذر از ساعت 8 الی 13 برگزار می شود.

کد مطلب 2195330

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