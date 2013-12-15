به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجليل از پژوهشگران و فناوران برتر كشور با حضور رئیس جمهور در سالن اجلاس سران كشور هاي اسلامي برگزار مي شود.

این مراسم که به مناسبت هفته پژوهش ترتیب داده شده صبح فردا دوشنبه 25 آذر از ساعت 8 الی 13 برگزار می شود.