اقدام برای رفع حصر مجرمان از ساحت رئیس جمهور به دور است 

حسین ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به توقعات مطرح شده از سوی بخشی از بدنه اصلاح طلبان گفت: شعار اعتدال دولت یازدهم فتنه گران را تطمیع کرده و با توجه به آنکه برخی از وزیران دولت منتسب به آنان هستند فکر می کنند فضا برای دنبال کردن مطالبات ناحق و ساختارشکنانه شان فراهم شده است.

وی فتنه 88 را به جرم و گناه نابخشودنی نامید و گفت: فتنه 88 یک گناه بزرگ و جزء حق الناس است و حق الله نیست که با یک استغفار بخشیده شود.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، با اشاره به آنچه بی حرمتی فتنه گران در روز قدس و تخریب اموال عمومی خواند، گفت: پرده دری هایی که عوامل فتنه 88 کرده اند جنایت بزرگی است و به تعبیر مقام معظم رهبری نظام را تا لب پرتگاه بردند، لذا استفاده از تعبیر سوءتفاهم به جای فتنه نیز خود جرم است.

وی گفت: اصلاح طلبان تندرو طوری وانمود می کردند که انگار مذاکره با آمربکا حلال مشکلات است؛ اما دیدیم که آمریکا چطور عدم صداقت خود را به این ملت نشان داد؛ البته از این جماعت تواقع دیگری نبود.

ابراهیمی با تاکید براینکه ما سران فتنه را مجرم و فتنه 88 را جرم می دانیم با اشاره به فشار برای رفع حصر سران فتنه به دولت تصریح کرد: فتنه گران تصور می کنند با گذشت زمان این حادثه تلخ از ذهن ملت خداجوی ایران پاک خواهد شد و آنان می توانند با مظلوم نمایی واقعیت را طور دیگری جلوه دهند.

وی با بیان اینکه دولت نباید اجازه سوء استفاده از فضای اعتدال به وجود آمده در جامعه را به فتنه گران بدهد گفت: همانطور که قوه قضاییه اعلام کرده پرونده سران فتنه در شورای عالی امنیت ملی است و از ساحت رییس جمهور نیز بدور است که به دنبال رفع حصر مجرمان باشد.