حجت الله علی عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وضعیت ناپایدار جوی در سطح استان اصفهان تا پایان هفته با بارش‌های پراکنده همراه است.

وی بیان داشت: امروز با بارش پراکنده به همراه وزش باد شدید در مناطق مرکزی، شمال، جنوب و غرب استان مواجه ایم.

کارشناس سازمان هواشناسی استان اصفهان افزود: بیشتر بارش‌ها به صورت بارش برف است که در فریدونشهر این بارش ها به 55 سانتی متر در سطح شهر رسیده است اما در ارتفاعات این شهرستان میزان بارش برف بیش از این میزان گزارش شده است.

وی با اشاره به بارش پنج سانتی متری برف در شهرستان خوانسار، ابراز داشت: وضعیت ناپایدار را در مناطق غرب، شمال غرب و جنوب غرب استان قابل مشاهده است.

عسگریان گفت: تا پایان هفته به دلیل کاهش وزش باد و نبود بارندگی در سطح استان با آلودگی هوا روبرو می‌شویم.

