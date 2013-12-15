راهکار تشویق جوانان به اقامه نماز/ ایجاد بعد عاطفی برای اقامه نماز لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسن قرائتی روز 19 آذرماه در جمع فرماندهان پایگاه های مقاومت سپاه تهران گفت: در کشور ما وضع نماز مطلوب نیست و نیاز به یک نهضت و تبلیغات وسیع دارد. کشورهایی که ما شاید قبولشان هم نداریم در این مورد به ما خرده می گیرند که چرا نماز در جمهوری اسلامی ایران باید این چنین وضعی داشته باشد و حتی اذان حلقومی در ایران نادر باشد.

حجت الاسلام دکتر محمد جواد زارعان در مورد اینکه چرا شاهد وضعیت نامطلوب نماز در جامعه هستیم به خبرنگار مهر گفت: آنچه مسلم است این است که نماز در رأس وظایف دینی ما جایگاه بلندی دارد. درست است که نماز از فروعات دین محسوب می شود اما از فروعاتی است که نسبت به سایر فروعات اولویت دارد به تعبیر روایی ما اولین سؤالی که روز قیامت از انسان می شود از نماز و قبول شدن آن می پرسند. اگر نماز مورد قبول قرار گیرد بقیه اعمال هم پذیرفته می شوند و اگر خدای ناکرده رد شود اعمال دیگر هم مورد قبول واقع نمی شوند، اهمیت نماز تا به این حد است.

وی افزود: جا دارد که در فضاهای فردی و اجتماعی خودمان نسبت با اصل اقامه نماز، نماز اول وقت، نماز صحیح، نماز زیبا و نماز با همه ابعادش به خصوص نمازهای جماعت یک اهتمام خاصی داشته باشیم. نماز یک تابلو برای فضای اسلامی ماست. به تعبیر قرآن کریم اقامه نماز ویژگی کسانی است که حکومت اسلامی و صالحین را می خواهند برگزار کنند. ویژگی اشان این است که زمینه های اقامه نماز را فراهم می کنند که این زمینه ها فیزیکی ، فرهنگی و هم فضایی است که فرصت ایجاد می کند که نسل جوان جامعه با مفاهیم نماز و کُرنش در مقابل خداوند آشنا بشوند و عبادت خودشان را بتوانند انجام دهند و این ارتباط با خداوند را بتواند حفظ کند.

رئیس مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت عنوان کرد: نماز جدا از اینکه یک عبادت است پیامهای معنوی دارد و هم پیامهای سبک زندگی، و نظم و نسقی که در نماز است در زندگی انسان درس آموز است. با توجه به همه ویژگی ها و ابعاد نماز که مهمترین ویژگی کرنش و عبادت در مقابل خداوند و عبودیت است اقتضاء دارد که جامعه اسلامی ما و همه مجموعه هایی که به نوعی به نظام اسلامی مرتبط هستند در اقامه نماز و اهتمام به آن تلاش کنند.جادارد در فضای آموزش و پرورش، فضاهای دانشگاهی و اداری و عمومی و به خصوص مساجد و مراکزی که از دیرباز به عنوان مرکز تفریحی مذهبی شهر محسوب می شده مثل مساجد جامع و مساجد مهم شهرها، فرصت های لازم برای اقامه نماز مناسب در آنها ایجاد شود.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه تصریح کرد: مساجد دارای ائمه جماعات مشخص باشند. درب مساجد در هنگام اوقات نماز و حتی اوقات غیر نماز بر روی مردم باز باشد تا مردم بتوانند به راحتی دسترسی برای خواندن نماز داشته باشند. نکته دیگر این است که مبادا در نظام اسلامی به گونه ای رفتار بشود که این تابلوی بزرگ و نافذ اسلامی ما در مقایسه با سایر کشورها به خصوص کشورهایی که برادران سنت هستند و به نوعی این اهتمام به اقامه نماز را دارند این اهتمام در ما کمتر باشد.

رئیس مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت در مورد اینکه چرا با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی، وضعیت دینی جامعه نامطلوب است هم عنوان کرد: مطلوب نبودن وضع دینی اگر به این معنا باشد که به حداقل ها هم نرسیده ایم و با یک اکثریت منفی نماز نخوان مواجه هستیم قطعاً اینطوری نیست. بلکه باید گفت به آن وضعیت آرمانی و ایده آل نرسیده ایم. در این خصوص هم باید گفت کار دینی و رواج فرهنگ اسلامی و اشاعه ارزشهای دینی به معنای فرهنگ سازی است. فرهنگ سازی هم نیازمند زمان و هم نیازمند تلاش همه کسانی است که در این زمینه مسئولیت دارند. اگر برای اشاعه فرهنگ اسلامی و نهادینه سازی ارزشهای دینی کار را به یکدیگر واگذار نکنیم و هر کس به اندازه قلمرو و مقدار توانایی علمی و نفوذ اجتماعی خودش در این زمینه احساس مسئولیت کند قاعدتاً نتیجه بهتری می گیریم. احاله دادن وظایف خودمان به یکدیگر، احاله دادن وظایف مردم به دولت یا دولت به مردم یا مردم به نهادهای دینی به معنای گرداندن این توپ به زمین همدیگر و قبول نکردن مسئولیت است. این مسئله باعث می شود که مخاطبین ما استفاده لازم را از این فضا نبرند. از همه سؤال خواهد شد که در زمینه اشاعه فرهنگ دینی چه کرده اید؟ منتها هرکس بر حسب موقعیت و نفوذ و مسئولیت خودش.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة عنوان کرد: در این زمینه ما کارها را به یکدیگر واگذار می کنیم و به امید همدیگر نشسته ایم اگر برگردیم و مسئولیت های خودمان را دریابیم این مشکل تا حدودی برطرف خواهد شد.

این محقق و پژوهشگر دینی در مورد اینکه با چه راهکارهایی می توان افراد را برای اقامه نماز تشویق کرد هم تصریح کرد: در این قضیه نیازمند تمرکز روی نسل جوانمان هستیم. نسل جوان در بسیاری از این زمینه ها آمادگی ورود به این عرصه ها را دارد. امروزه بسیاری از مساجد شهرهایمان مملو از جوانان است اینکه بدانند برای چه نماز مهم است چرا نماز می خوانیم چرا باید نماز را به جماعت اقامه کرد چرا در مسجد نماز بخوانیم باید این مسائل را بدانند و اینها را یاد بگیرند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه عنوان کرد: تذکر این مطالب بیشتر بر عهده کسانی است که آموزش نسل جوان را بر عهده دارند مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها، نهادهای مذهبی و روحانیت و امثال اینها. نکته دوم فضاهای جذاب و دلپذیر برای جوانان است که وقتی در این محافل حضور پیدا می کنند نه تنها احساس خستگی نکنند بلکه احساس دلپذیر بودن و دلنشین بودن هم بکنند. این هم نهادهایی می خواهد که فضا را برای این کار مهیا کنند از جمله مرکز رسیدگی به امور مساجد و کسانی که پشتیبان این امور هستند.

رئیس مؤسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت در قم یادآورشد: اگر در بعد شناختی و بعد عاطفی و جذب جوانان تلاشهای لازم را انجام دهیم زمینه مناسب را برای تشویق اقامه نماز فراهم کرده ایم.