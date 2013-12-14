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۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۴۵

امیرآبادی زاده:

دانشگاه صنعتی بیرجند رتبه برتر پژوهش دانشگاه های خراسان جنوبی را کسب کرد/ پژوهش ها بومی سازی و کاربردی شود

دانشگاه صنعتی بیرجند رتبه برتر پژوهش دانشگاه های خراسان جنوبی را کسب کرد/ پژوهش ها بومی سازی و کاربردی شود

بیرجند- خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند گفت: دانشگاه صنعتی بیرجند در میان دانشگاه های خراسان جنوبی در رتبه برتر پژوهشی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد امیرآبادی زاده ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی بیرجند اظهار کرد: کار پژوهش کاری  سخت و پر توان است.

وی افزود: امسال کارهای پژوهشی خوبی در دانشگاه صنعتی بیرجند صورت گرفته است که باید ادامه پیدا کند و به رتبه برتر کشوری دست یابد.

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با اشاره به شعار امسال که توسط مقام معظم رهبری بیان شد ،اظهار کرد: حماسه سیاسی مدنظر مقام معظم رهبری به وقوع پیوست اما حماسه اقتصادی جریان دارد و ادامه حماسه اقتصادی بستگی به کار پژوهش و فناوری دارد.

وی با بیان اینکه باید در تمام رشته ها کار پژوهشی انجام گیرد، افزود: باید در کارپژوهش تحقیقات پیشرفته در تمام زمینه های علمی و کاربردی صورت پذیرد و تصمیمات نهائی در سطح کشور و جهان اتخاذ شود.

امیرآبادی زاده بربومی سازی و کاربردی کردن پژوهشها تاکید کرد و گفت: با انجام و اجرای پژوهش های بومی می توان در رفع مشکلات منطقه  گام برداشت.

وی با بیان اینکه پژوهش کار بنیادی است افزود: در پژوهش باید تحقیقات و آموزش جدی گرفته شود و این حلقه باید کامل باشد

وی با بیان اینکه بخش آموزش در پژوهش باید قوی تر باشد، تصریح کرد: قبل از انجام یک پژوهش باید آموزش را جدی گرفت زیرا بدون فکر پژوهش ارزشی نخواهد داشت.

رئیس دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان اینکه انسان در تمام عمر خود مشغول پژوهش است و پژوهش در فطرت انسان نهفته است، گفت: انسان پژوهش گر باید باتفکر و توکل به خدا کار خود را انجام دهد که رابطه باخدا خیلی در کار پژوهش تاثیر گذار است.

وی با بیان اینکه پژوهش یک نوع تحرک در زندگی و رو به جلو رفتن است، اظهار کرد:با پژوهش انسان به هستی و خلقت بیشتر آشنا می شود.

کد مطلب 2195386

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