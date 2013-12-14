کتابخانه عمومی کورائیم کتابخانه برتر فرهنگی کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق فرهمندامین بعد از ظهر شنبه در دیدار با کتابداران کتابخانه کورائیم گفت: با بررسی ها و انتخاب نهاد کتابخانه های عمومی کشور، کتابخانه عمومی کورائیم در آذرماه رتبه برتر فرهنگی را کسب و به عنوان کتابخانه عمومی برتر فرهنگی معرفی شد.

وی افزود: فعالیت اعضاء در شبکه کتابخوانان حرفه ای، برگزاری مسابقات کتابخوانی مکتوب، برگزاری مسابقات نقاشی، قصه خوانی و جمله نویسی بین کودکان عضو، برگزاری جلسات نقد کتاب و جلسات کانون ادبی از جمله فعالیت ها و دلایل انتخاب این کتابخانه بوده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به انتخاب کتابخانه مشارکتی سوم خرداد و کتابخانه عمومی شیخ صفی الدین اردبیلی طی ماه های قبل به عنوان برتر فرهنگی تصریح کرد: کتابخانه های عمومی استان با داشتن بیش از هشت هزار عضو در شبکه کتابخوانان حرفه ای www.booki.ir از جمله استانهای پیشرو در این زمینه است.

فرهمندامین برگزاری مسابقات کتابخوانی با مشارکتها نهاد ها و سازمانها از جمله آموزش و پرورش و ستاد اقامه نماز استان و اهداء بیش از 50 میلیون ريال جایزه به برندگان مسابقات کتابخوانی در شش ماهه اول سال را از دیگر فعالیت های کتابخانه های استان در حوزه فرهنگی برشمرد.