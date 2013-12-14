794 هزار هکتار از عرصه های مازندران جنگلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت بعد از ظهر شنبه در کارگروه منابع طبیعی و وقف افزود: در بحث حفاظت از اموال موقوفه در بعضی از شرایط ادارهکل اوقاف و منابع طبیعی مازندران مشترک و همسو هستند.
وی با اشاره به تعیین و تکلیف اراضی ملی اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی مازندران،گفت: تفاهمنامهای در سطح کشور برای اراضی اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی تدوین شده است به تعیین و تکلیف اختلافات مربوط میشود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به سودجویی بعضی از افراد در زمینه زمینهای موقوفه و تملک منابع طبیعی، خاطر نشان کرد: افرادی با ارائه دادخواست، درخواست گرفتن زمینهایی از سوی اوقاف و منابع طبیعی در حال سودجویی هستند که با تفاهمنامه بین اوقاف و منابع طبیعی این مشکلات برطرف میشود.
نوبخت به ایجاد تفاهمنامه بین منابع طبیعی و اوقاف مازندران اشاره کرد و بیان داشت: این تفاهمنامه در سطح ملی بین اداره کل اوقاف و اداره کل منابع طبیعی مازندران برقرار شده است.
وی با تاکید بر اینکه در حد تفاهمنامه ملی میتوانیم با اداره کل اوقاف مازندران همکاری داشته باشیم، افزود: سهم قابل توجهی از زمینهای وقفی به اداره کل اوقاف مازندران برگردانده میشود و اوقاف هم متقابل عرصههای جنگلی که تولیت آن با منابع طبیعی است به اداره کل منابع طبیعی مازندران باز میگرداند.
حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف مازندران نیز با اشاره به تفاهم نامه با منابع طبیعی بیان کرد: زمینهایی که به اداره کل اوقاف مازندران مربوط میشود و در اختیار منابع طبیعی است به اوقاف بازگردانده میشود.
وی با اشاره به اینکه در اجرای این تفاهم نامه تعامل و همکاری متقابل باید وجود داشته باشد، افزود: تا به اینجای کار بین این دو اداره کل تعامل و همکاری سازنده وجود داشته است.
مدیرکل اوقاف مازندران تصریح کرد: تا به اینجا اصل کار عمل خوبی بود انشا الله ادامه پیدا کند.
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