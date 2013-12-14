794 هزار هکتار از عرصه های مازندران جنگلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی نوبخت بعد از ظهر شنبه در کارگروه منابع طبیعی و وقف افزود: در بحث حفاظت از اموال موقوفه در بعضی از شرایط اداره‌کل اوقاف و منابع طبیعی مازندران مشترک و همسو هستند.

وی با اشاره به تعیین و تکلیف اراضی ملی اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی مازندران،گفت: تفاهم‌نامه‌ای در سطح کشور برای اراضی ‏اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی تدوین شده است به تعیین و تکلیف اختلافات مربوط می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با اشاره به سودجویی بعضی از افراد در زمینه زمین‌های موقوفه و تملک منابع طبیعی، ‏خاطر نشان کرد: افرادی با ارائه دادخواست، درخواست گرفتن زمین‌هایی از سوی اوقاف و منابع طبیعی در حال سودجویی هستند که با ‏تفاهم‌نامه بین اوقاف و منابع طبیعی این مشکلات برطرف می‌شود.

نوبخت به ایجاد تفاهم‌نامه بین منابع طبیعی و اوقاف مازندران اشاره کرد و بیان داشت: این تفاهم‌نامه در سطح ملی بین اداره کل اوقاف و ‏اداره کل منابع طبیعی مازندران برقرار شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حد تفاهم‌نامه ملی می‌توانیم با اداره کل اوقاف مازندران همکاری داشته باشیم، افزود: سهم قابل توجهی از زمین‌های ‏وقفی به اداره کل اوقاف مازندران برگردانده می‌شود و اوقاف هم متقابل عرصه‌های جنگلی که تولیت آن با منابع طبیعی است به اداره کل ‏منابع طبیعی مازندران باز می‌گرداند.



حجت الاسلام ستار علیزاده مدیرکل اوقاف مازندران نیز با اشاره به تفاهم نامه با منابع طبیعی بیان کرد: زمین‌هایی که به اداره کل اوقاف مازندران مربوط می‌شود و در اختیار ‏منابع طبیعی است به اوقاف بازگردانده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در اجرای این تفاهم نامه تعامل و همکاری متقابل باید وجود داشته باشد، افزود: تا به اینجای کار بین این دو اداره کل ‏تعامل و همکاری سازنده وجود داشته است.

مدیرکل اوقاف مازندران تصریح کرد: تا به اینجا اصل کار عمل خوبی بود انشا الله ادامه پیدا کند. ‏