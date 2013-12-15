تیم مذاکره کننده باید هوشیارانه عمل کند

احمد آریایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ایران باید همواره متکی به خود باشد، اظهار داشت: یک مومن هیچ گاه از یک سوراخ دو بار گزیده نمی شود و مقام معظم رهبری نیز از ابتدا فرمودند که به طرف مقابل خوشبین نیستند.

وی در ادامه بیان داشت: ما با طرفی روبرو هستیم که همواره سرشار از کلک بوده و همه اعمال و کردار آنها نشان می دهد که دست از دشمنی با ایران بر نمی دارند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: رفتار و اعمال غرب نشان می دهد که ایران در مذاکرات خود باید بسیار محتاط بوده و مراقب باشد که امتیازهای بیجا به طرف مقابل ندهیم.

آریایی نژاد ادامه داد: تا زمانیکه انقلاب ما به اصول خود پایبند بوده و به راه خود ادامه می دهد آب ایران و غربی ها در یک جوی نمی رود.

ایران نباید هیچ گاه از حقوق هسته ای خود کوتاه بیآید

وی با تاکید بر اینکه باید در مذاکرات بسیار هوشیارانه و با دقت عمل کرد، بیان داشت: مردم مسلمان و شیعه ایران درس آزادگی و ایستادگی را از امام حسین (ع) آموخته اند و در برابر سلطه غرب مقاومت می کنند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت: تا زمانی که استراتژی ایران حفظ حقوق هسته ای باشد غرب نیز بر استراتژی خود مقاومت کرده و خواستار تضییع حقوق هسته ای ایران است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تیم مذاکره کننده نباید هیچ امتیاز بیجایی به غرب بدهد، گفت: کفه ترازو نباید به سود غرب سنگینی کند و ایران نباید هیچ گاه از حقوق هسته ای خود کوتاه بیآید.