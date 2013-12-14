مسابقات کشتی انتخابی استان همدان برگزار شد

قاسم ربیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات کشتی بزرگسالان فرنگی با شرکت 66 کشتی گیر از شش تیم طی چهار دوره و با انجام 77 کشتی برگزار شد که در پایان در وزن 55 کیلوگرم محمد عبدالمالکی و در وزن 60 کیلوگرم یاسر سوری هر دو از تویسرکان توانستند مقام های اول را کسب کنند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان افزود: در وزن 66 کیلوگرم نیز امین ذوالفقاری از نهاوند، در وزن 74 کیلوگرم احسان عبدالمالکی از تویسرکان و در وزن 84 کیلوگرم جواد مرادی از همدان در جایگاه اول قرار گرفتند.

وی بیان داشت: در وزن 96 کیلوگرم سید مجتبی موسوی از همدان، در وزن 120 کیلوگرم مجید سلطانی از کبودراهنگ مقام های اول را کسب کردند.

ربیعیان در ادامه گفت: در مجموع نتیجه تیمی، تیم همدان با 63 امتیاز مقام اول،تویسرکان با 61 امتیاز مقام دوم و نهاوند با 56 امتیاز سوم شدند و تیم های کبودراهنگ، بهار و رزن نیز در رده های چهارم تا ششم قرار گرفتند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان اضافه کرد: مسابقات کشتی بزرگسالان آزاد نیز، جمعه 22 آذرماه با شرکت 80 کشتی گیر و 9 تیم طی چهار دوره برگزار شد.

وی عنوان داشت: در وزن 55 کیلوگرم ساسان مالمیر از تویسرکان، در وزن 60 کیلوگرم حسین شادی و در وزن 66 کیلوگرم بهروز بلاغی هر دو از همدان در جایگاه اول قرار گرفتند.

ربیعیان ابراز داشت: در وزن 74 کیلوگرم عباس یزدانی از نهاوند، در وزن 84 کیلوگرم وحید شاه محمدی از همدان،در وزن 96 کیلوگرم جمال میرزایی و در وزن 120 کیلوگرم حجت طورجی از همدان اول شدند.

دبیر هیئت کشتی استان همدان در پایان سخنانش گفت: در پایان مسابقات در نتیجه تیمی همدان با 68 امتیاز اول، نهاوند با 57 امتیاز دوم و ملایر با 52 امتیاز سوم شدند و همچنین تویسرکان،بهار و اسدآباد نیز در جایگاه سوم تا ششم قرار گرفتند.