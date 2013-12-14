312 واحد تولیدی و صنعتی در سیستان و بلوچستان غیر فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، نادر میرشکار عصر شنبه در دیدار با استاندار سیستان و بلوچستان گفت: از تعداد یک هزار و 262 واحد تولید در استان تعداد 951 واحد فعال و تعداد 312 واحد غیر فعال است.

وی تغییرات نرخ ارز، عدم تخصیص بسته های حمایتی ناشی از طرح هدفمندی یارانه ها و همچنین بخشی از تحریم ها را به عنوان عوامل تاثیر گذار و کاهش تولید در استان عنوان کرد.

میرشکار اذعان داشت: هزینه های سرباری از جمله هزینه سوخت در تولید و همچنین دیگر هزینه ها شامل حمل و نقل و همچنین عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات را یکی دیگر از مشکلات پیش روی تولید کنندگان در استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: به منظور کمک به واحد های تولیدی و تامین سرمایه در گردش بیش از 200 میلیارد تومان از بانک ها درخواست تسهیلات شده است که بانک های عامل تنها 30 میلیارد تومان در این راستا همکاری داشتند.

وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان در بخش معادن دارای ظرفیت های بسیار قابل توجهی است ادامه داد: طرح اکتشاف و بهره برداری آنتیموان در شمال سفیدابه، فناوری تیتانیوم در نیکشهر، ظرفیت ایجاد و راه اندازی کارخانجات کاشی و سرامیک، معدن طلا در بزمان، مس چهل کوره در نصرت آباد تنها بخشی از ظرفیت های معادن استان است که نیازمند ایجاد کارخانه های فراوری است.

37 درصد صادرات کشور به پاکستان از طریق استان انجام می شود

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در بخش بازرگانی خارجی این استان از برنامه پنجم توسعه جلوتر است ادامه داد: 37 درصد صادرات کل کشور به کشور پاکستان از طریق مرز های استان صورت می پذیرد.

میرشکار با بیان اینکه مشکل ازدحام در مرز میلک موجب کاهش روند صادرات از مرز های استان به کشور افغانستان شده است افزود: تا کنون از امکانات بندری موجود در بندر چابهار به نحو شایسته ای برای صادرات استفاده نشده است.

وی افزود: در بخش بازرگانی داخلی نیز تاکنون تعداد 92 هزار راس دام سنگین پس از واردات، قرنطینه و کشتار در استان بسته بندی و به منظور تنظیم بازار کشور به بازار های مصرف سایر استان ها ارسال شده است.