کارگاه آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزارشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت عصر شنبه در این کارگاه آموزشی ضمن گرامیداشت هفته پژوهش گفت: در کارگاه مزبور دانشجویان و علاقه مندان به علم نانو با این فناوری آشنا خواهند شد.

سید آمنه سجادی همچنین ادامه داد: کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست و همچنین کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در صنایع دریایی و هوا فضا با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و جمع کثیری از دانشجویان علاقه مند به مباحث علمی در سالن اجتماعات واحد رشت برگزار شد.

وی تصریح کرد: در کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست، مباحثی چون استفاده از فناوری نانو در پالایش محیط زیست و رفع آلودگی با نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس و در کارگاه بعدی در مورد استحکام بخشی و تجهیزات، جاذب های ارتعاشی و کاهش سوخت، ارائه شد.

