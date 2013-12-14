  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۰

امروز:

کارگاه آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزارشد

کارگاه آشنایی با فناوری نانو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزارشد

رشت - خبرگزاری مهر: کارگاه های آموزشی " کاربرد نانو فناوری در محیط زیست و کاربرد نانو فناوری در صنایع دریایی و هوافضا " به همت حوزه پژوهش و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و استقبال تعداد کثیری از دانشجویان این واحد دانشگاهی در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول انجمن های علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت عصر شنبه در این کارگاه آموزشی ضمن گرامیداشت هفته پژوهش گفت: در  کارگاه مزبور دانشجویان و علاقه مندان به علم نانو با این فناوری آشنا خواهند شد.

  سید آمنه سجادی همچنین ادامه داد: کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست و همچنین کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در صنایع دریایی و هوا فضا با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت و جمع کثیری از دانشجویان علاقه مند به مباحث علمی در سالن اجتماعات واحد رشت برگزار شد.

وی تصریح کرد: در کارگاه آشنایی با فناوری نانو و کاربرد آن در محیط زیست، مباحثی چون استفاده از فناوری نانو در پالایش محیط زیست و رفع آلودگی با نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس و در کارگاه بعدی در مورد استحکام بخشی و تجهیزات، جاذب های ارتعاشی و کاهش سوخت، ارائه شد.
 

کد مطلب 2195494

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فازی ۰۱:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۶/۰۷
      0 0
      پاسخ
      ببخشید در استان رشت رشته هوافضا داره؟؟؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها