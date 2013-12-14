محمد اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با اعتباری افزون بر 450 میلیون ریال از محل اعتبارات فدراسیون وزنه برداری وسایل مورد نیازاین سالن که دوسال پیش افتتاح شده بود تامین و وارد علی آبادکتول شده است.

وی افزود: هم اینک وسایل تحویل هیات وزنه برداری شده که در ورزشگاه تختی مشغول کار هستند.

اسماعیلی درخصوص عدم فعالیت وزنه برداران درسالن ویژه خودگفت: این سالن از همه لحاظ آماده است اما ورزشکاران بعلت دوری مسافت به آنجا نمی روند.

وی همچنین به آماده بودن سالنهای سرپوشیده فاضل آباد، محمدآباد و حکیم آباد اشاره کرد و گفت: این سالنها با بیش از90 درصد پیشرفت فیزیکی مجموعا 500 میلیون تومان اعتبار لازم دارند تا مورد استفاده جوانان قرار گیرند.

حقوق کارگران شهرداری فاضل آباد پرداخت خواهد شد

محسن سمیعی نیز در گفتگو با خبرنگارمهر در این باره گفت: در روزهای آینده با فعال شدن شرکتی از بخش خصوصی تمامی کارگران زیر نظراین شرکت رفته و مطالبات آنان که چند ماهی پرداخت نشده پرداخت می شود.

وی افزود:متاسفانه کارگران زیادی حتی به صورت روزمزد از قبل بکارگیری شدند که فکر درآمد و حقوقشان را نکرده اند.

سمیعی خاطرنشان کرد: در صورت مساعدت شورای شهراین عزیزان را ساماندهی می کنیم.

وی گفت: جیگاههای CNG فاضل آباد هم برای فعال ترشدن بزودی به بخش خصوصی واگذار شده و فعال می شوند.

شهردار فاضل آباد یادآور شد: مجموعه شهرداری به کمک شورای شهر تمام تلاش خود را جهت رفع مشکلات شهروندان بکارگرفته است که نتیجه آن به شهروندان خواهد رسید.

سمیعی خطاب به بازاریان شهر فاضل آباد نوید داد: در صورت پرداخت عوارض ، تمدید یا اقدام برای اخذ پروانه از 15 آذر تا 15 دی به آنان تخفیف 20 درصدی داده می شود.

وی گفت : این مهلت قابل تمدید نیست و بازاریان و کسبه سریعتر اقدام کنند.

شهردار فاضل آباد افزود: از فردا یکشنبه پیمانکار تسطیح خیابان رحمت آباد کار ترمیم این خیابان را که ناشی از کنده کاری گاز بوده را انجام می دهد.