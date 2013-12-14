مهار آتش سوزی سینما ایران / نجات 200 نفر از میان دود

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پس از وقوع آتش سوزی در سینما ایران در خیابان شریعتی، ستاد فرماندهی آتش‌نشانی با توجه به اهمیت موضوع آتش‌نشانان 5 ایستگاه را به همراه دو گروه نجات، دو دستگاه خودروی تجهیزات تنفسی و یک دستگاه نردبام به محل حادثه اعزام کردند.پس از حضور آتش‌نشانان در محل مشخص شد که آتش سوزی در قسمت سقف تاسیسات سینما ایران در طبقه سوم به مساحت 500 متر مربع رخ داده است

وی افزود: بلافاصله آتش نشانان به دو گروه تقسیم شده و گروهی از آتش‌نشانان عملیات اطفای حریق را آغاز کرده و گروهی دیگر نیز 200 تن از حاضران در سالن نمایش را نجات داده و به بیرون سینما منتقل کردند. آتش نشانان در ابتدا از سرایت آتش جلوگیری کرده و به اطفای حریق پرداختند.

ملکی خاطر نشان کرد؛ به هیچ یک از افراد در جریان این حریق آسیبی وارد نشد و تنها یکی از آتش‌نشانان حین عملیات از قسمت گردن دچار آسیب‌دیدگی شد.همچنین خسارتی به سالن های سینما وارد نشد و آتش نشانان دود جمع شده در محل را تخلیه کردند.

وی با اشاره به اینکه علت حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است ، گفت: ساعت 19 و 30 ذقیقه عملیات آتش نشانان به پایان رسید.