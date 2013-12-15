پارکینگ طبقاتی گرگان مشکلات فراوانی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر گرزین شامگاه شنبه در سی و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: بحث روشنایی و آسانسور پارکینگ طبقاتی نیز با مشکل روبرو است که باید از سوی پیمانکار این مشکل مرتفع شود.

وی ادامه داد: برای ایجاد امنیت شهروندان و استفاده بهینه از پارکینگ راه اندازی دوربین نیز در این مکان ضروری می باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه افزود: به دلیل قرارگرفتن پارکینگ در مجاورت مسجد جامع گرگان، تخفیف به نمازگذاران جهت استفاده از پارکینگ نیز سبب تشویق شهروندان به اجرای به موقع فریضه نماز خواهد بود.

صفرعلی پایین محلی اضافه کرد: این تخفیف پیش از اذان ظهر و مغرب به مدت یک ساعت در نظر گرفته شود و پرداخت ما به تفاوت هزینه تخفیف پارکینگ از سوی شهرداری به پیمانکار پرداخت خواهد شد.

پارکینگ طبقاتی نعلبندان گرگان در سال 87 فضایی 385 خودرو و نیز فضای تجاری 25 باب مغازه به بهره برداری رسیده است.

