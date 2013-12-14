مرکز اسناد ملی مازندران در ساری راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد واحدی عصر شنبه در کارگروه اشتغال مرکز استان افزود: برای ستاد توسعه راهبردی هار محور مشخص تعریف شده است که شامل کشاورزی، بهداشت و درمان، گردشگری و صنعت است و در هر یک از این محور ها کارگروه هایی تشکیل شده است تا روند تصمیم گیری ها در باره موانع و مشکلات موجود با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی ادامه داد: در این کار گروه های چهارگانه از چهره های علمی و دانشگاهی، نخبگان صنعت و مدیران موفق در عرصه های مختلف دعوت به کار کردیم تا با ارائه نقطه نظرات خود ما را در این مهم یاری دهند.

فرماندار مرکز استان در ادامه به اهمیت تشکیل کارگروه صنعت و تجارت شهرستان ساری اشاره کرد و گفت: مسائل مالی و مشکلاتی که بر سر راه توسعه فعالیت های صنعتی وجود دارد، باعث شده بود تا بخش اعظم واحد های صنعتی مرکز با دست انداز هایی روبرو شوند.

وی اظهار داشت: بنابراین اعضای این کارگروه که پنج تن از نخبگان بخش صنعت و تجارت هستند، موانع موجود به دقت مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و نتیجه یافته های آنان به عنوان بانک اطلاعاتی برای پیگیری های بعدی در اختیار مدیران اجرایی قرار می گیرد.

وی افزود: بهره گیری از این بانک اطلاعاتی ما را قادر می سازد تا علاوه بر رفع موانع و مشکلات پیش روی سرمایه گذاران، سیاست های تشویقی لازم را برای آنها ایجاد کنیم تا با خیالی آسوده برای سرمایه گذاری اقدام کنند.

وی اعضای این کارگروه شامل علیرضا فرجی مدیر عامل شهرک صنعتی شهید مصطفی خمینی ساری، مهندس برمک قنبر پور مدیر عامل مجتمع فرا صنعت طبرستان، غلامرضا کشیری رئیس شعبه مرکز استان بانک توسعه، خانعلی رشیدی رئیس بانک ملی شعبه ساری و رجب بابایی استاد دانشگاه و مدیر منابع انسانی و اداری کارخانه سیمان مازندران هستند که مسئولیت این کارگروه بر عهده مهندس فرجی از صنعت گران با تجربه استان است.

به گفته فرماندار ساری این کارگروه از تجربیات تمامی صنعتگران سراسر استان بهره خواهند گرفت تا بهترین خروجی را از جلسات خود داشته باشند.

واحدی در بخش دیگری از سخنان خود به راه اندازی مرکز اسناد ملی استان مازندران در شهر ساری اشاره کرد و گفت: این مرکز که از نیازهای استان بود با موافقت رئیس مرکز اسناد ملی کشور طی 20 روز آینده در ساری افتتاح می شود.

وی بیان داشت: بیش از 500 هزار جلد سند سنتی و ملی مازندران برای نگهداری به این مرکز منتقل می شود، همچنین قرار است بیش از 10 هزار جلد کتاب مرجع به این مرکز آورده شود تا برای استفاده دانش پژوهان و مورخان و نویسندگان در اختیار آنان قرار گیرد.

وی در باره ضرورت تأسیس این مرکز نیز کفت: نویسندگان و مولفان زیادی در استان و یا خارج از مازندران علاقمند بودند تا درباره موارد مختلف مربوط به این استان مطلب بنویسند اما نیاز به کتاب ها و اسناد اصلی داشتند که با راه اندازی این مرکز دیگر مشکلی نخواهیم داشت.

غلامرضا کشیری از اعضای کارگروه صنعت و تجارت مرکز استان نیز در باره این کارگروه گفت: با راه اندازی این کارگروه بزرگترین دغدغه صنعت گران که همان مسائل مربوط به بحث سرمایه در گردش است رفع خواهد شد.

وی ادامه داد: ما به عنوان یه موسسه اقتصادی تمام تلاش خود را به کار می بریم تا دست انداز های موجود بر سر راه صنعت گران برداشته شود.

در حاشیه مراسم از دو واحد صنعتی مجتمع پلاستیک طبرستان و مجتمع فرا صنعت طبرستان بازدید شد، برمک قنبرپور مدیرعامل مجتمع فراصنعت طبرستان و مدیر برنامه ریزی و تولید مجتمع پلاستیک طبرستان با ارائه گزارشی گفت: تلاش های صورت گرفته در سال 1383 به ثمر نشستند و در این سال مجتمع پلاستیک طبرستان به عنوان نخستین شرکت فعال در صنعت قالب گیری دورانی موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد ISO 9001:2000 شد.

وی ادامه داد: در سال 1384 فرآیند بهبود در حوزه فناوری مورد توجه مدیران شرکت قرار گرفت و جستجو جهت شناسایی و اجرای یک طرح توسعه در این راستا آغاز شد و پس از تحقیقات و بررسی های به عمل آمده، در سال 1385 یک خط تولید پیشرفته و مجهز به فناوری روز دنیا، از یک شرکت مطرح جهانی وارد ایران شد و به این ترتیب سایت شماره 2 مجتمع پلاستیک طبرستان در شهر ساری در زمینی به مساحت 18000 متر مربع آغاز به کار کرد.

به گفته وی، در همان سال واحد تحقیق و توسعه شرکت به تنها ماشین آزمایشگاهی صنعت قالب گیری دورانی در ایران مجهز شد و فعالیت در حوزه تحقیقات و خلق دانش در مجتمع پلاستیک طبرستان به شکل جدی تری دنبال شد.

وی ادامه داد: این تحقیقات منجر به پیدایش ایده ای در کادر مهندسی شرکت در خصوص طراحی و ساخت نخستین ماشین قالب گیری دورانی اتوماتیک در ایران شد. این پروژه در سال 1387 از فاز تحقیقاتی وارد فاز عملیاتی شده و در سال 1388 نخستین ماشین قالب گیری دورانی پلاستیک ها با سیستم کنترل اتوماتیک و کوره متحرک توسط گروه مهندسی مجتمع پلاستیک طبرستان ساخته و به بهره برداری رسید.

قنبرپور ادامه داد: در سال 1390 دو طرح توسعه جدید در شهر های ساری و شیراز اجرا و به بهره برداری رسیدند. این طرح ها موجب افزایش بیش از پیش ظر فیت تولید این شرکت شد.

این صنعتگر مازندرانی در پایان گفت: مجتمع پلاستیک طبرستان در حال حاضر با بیش از 180 نیروی انسانی، بهره مندی از 9 خط تولید و ظرفیت تولید بیش از 7000 تن در سال، بزرگترین تولیدکننده محصولات پلاستیکی به روش قالب گیری دورانی در ایران است.