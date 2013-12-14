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۲۳ آذر ۱۳۹۲، ۲۲:۰۲

علیپور:

100 نمایندگی شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در گیلان فعال است

100 نمایندگی شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در گیلان فعال است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از فعالیت 100 نمایندگی شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان الله علیپور عصر شنبه در جمع  کارکنان شرکت های حمل و نقل استان افزود: در گیلان  160  شرکت و موسسه  حمل و نقل ( داخلی) ، 120 شرکت حمل و نقل  مسافر، سه شرکت حمل و نقل بین المللی کالا و یک شرکت حمل و نقل بین المللی مسافر مشغول به فعالیت هستند.

وی  همچنین ضمن اشاره به روز حمل و نقل و رانندگان اظهارداست: در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخش‏ هاي زيربنايي اقتصاد هر جامعه است.

 مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: حمل و نقل با ايفاي نقش رابط ميان بازار توليد و بازار مصرف به مثابه پايه ‏هاي پلي است كه بخش‏ هاي مختلف جوامع با عبور از روي آن به سمت توسعه پايدار حركت مي‏ كنند.

وی افزود: صنعت نوپاي حمل و نقل در جمهوري اسلامي ايران دوراني پرفراز و نشيب را پشت سرگذاشته كه ويژگي اصلي آن تلاش براي دستيابي به جايگاهي والاتر و فردايي بهتر است.

 علیپور اظهارداشت: روز حمل و نقل، روز قدرداني از خدمات ارزشمند رانندگان و ساير دست‏ اندركاران و شاغلان بخش حمل و نقل كشور و فرصتي مناسب براي بازنگري نيازها و مشكلات اين بخش است.

کد مطلب 2195544

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