100 نمایندگی شرکت حمل و نقل بین المللی کالا در گیلان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان الله علیپور عصر شنبه در جمع کارکنان شرکت های حمل و نقل استان افزود: در گیلان 160 شرکت و موسسه حمل و نقل ( داخلی) ، 120 شرکت حمل و نقل مسافر، سه شرکت حمل و نقل بین المللی کالا و یک شرکت حمل و نقل بین المللی مسافر مشغول به فعالیت هستند.

وی همچنین ضمن اشاره به روز حمل و نقل و رانندگان اظهارداست: در جهان امروز بخش حمل و نقل از جمله بخش‏ هاي زيربنايي اقتصاد هر جامعه است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: حمل و نقل با ايفاي نقش رابط ميان بازار توليد و بازار مصرف به مثابه پايه ‏هاي پلي است كه بخش‏ هاي مختلف جوامع با عبور از روي آن به سمت توسعه پايدار حركت مي‏ كنند.

وی افزود: صنعت نوپاي حمل و نقل در جمهوري اسلامي ايران دوراني پرفراز و نشيب را پشت سرگذاشته كه ويژگي اصلي آن تلاش براي دستيابي به جايگاهي والاتر و فردايي بهتر است.

علیپور اظهارداشت: روز حمل و نقل، روز قدرداني از خدمات ارزشمند رانندگان و ساير دست‏ اندركاران و شاغلان بخش حمل و نقل كشور و فرصتي مناسب براي بازنگري نيازها و مشكلات اين بخش است.