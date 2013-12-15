رانش زمین در سینوا چشمه/ سوغاتی آزادراه به روستاییان

به گزارش خبرنگار مهر، واحدهای مسکونی شماری از اهالی روستای سینوا حاشیه آزادراه تهران – شمال در معرض رانش و ریزش قرار گرفته و روستاییان با ترس و لرز، روزها را سپری می کنند.

به گفته جمعی از اهالی، رانش زمین ایجاد شده در این روستا ناشی از انفجارهای ساخت تونل آزادراه تهران – شمال در حاشیه این روستاست که مشکلاتی را برای روستاییان ایجاد کرده است.

به تاکید این روستاییان، درحال حاضر رانش زمین سبب مسدود شدن راه ارتباط 40 خانوار شده و واحدهای 10 خانوار در معرض ریزش قرار دارند.

یکی از اهالی روستا که واحد مسکونی اش در معرض رانش قرار گرفته است، در بازدید خبرنگار مهر می گوید: انفجارهای انجام شده برای ساخت تونل آزادراه، سبب رانش شده است و عمق رانش در برخی مناطق به چهار متر می رسد.

به گفته این روستایی، با گذشت یکسال از رانش ایجاد شده، هنوز فکر اساسی برای رفع مشکلات اهالی نشده است و هر روز مسئولان وعده ای جدید می دهند.

روستایی دیگری ادامه داد: خطر همواره جان روستاییان و کودکان را تهدید می کند و کسی پاسخگوی روستاییان نیست.

شرمندگی دردی را دوا نمی کند

به گفته این روستایی، هراز چندگاهی مسئولان برای بازدید از منطقه عازم می شوند و اظهار شرمندگی می کنند، درحالیکه این شرمندگی، دردی را از اهالی دوا نمی کند.

وی بیان داشت: در مواقع بارندگی، از ترس تشدید رانش و زمین لغزش و احتمال آسیب به واحد مسکونی، آسایش نداریم و از مسئولان تقاضای رسیدگی به مشکلات را داریم.

یکی دیگر از اهالی سینوا می گوید: بیشتر افرادی که واحدهایشان دچار آسیب شده، از قشر کارگر هستند و امکان نقل و انتقال به جای دیگر ندارند.

وی که دامداریش در حادثه رانش دچار آسیب شد، می گوید: برای ساخت دامداری از صندوق مهر امام رضا (ع) وام گرفتم و اینک دامداریم بر اثر رانش ویران شده است.

این روستایی ادامه داد: مسئولان وعده داده اند تا برای ساخت منزل، زمین دراختیارمان قرار دهند و با گذشت یکسال هنوز خبری نشده است و همواره ما را از اداره محیط زیست به منابع طبیعی یا فرمانداری وبخشداری هدایت می کنند.

به گفته روستایی دیگر، رانش زمین در فصل پاییز و بارندگی بیشتر شده و این پدیده در 80 سال گذشته که آبا و اجدادی در این روستا سکونت داریم، بی سابقه است.

وی بیان داشت: بطور حتم، انفجارهای ساخت تونل دلیلی برای رانش زمین روستاست ولی مسئولان عنوان می کنند، این انفخارها عامل نیست، درحالیکه قبل از آن شاهد چنین پدیده ای نبوده ایم.

راه ارتباطی 40 خانوار مسدود است

یکی دیگر از اهالی روستای سینوا با اشاره به اینکه 10 خانوار در معرض مستقیم خطر رانش و سقوط واحدهای مسکونی مواجه هستند، بیان داشت: راه ارتباطی 40 خانوار مسدود شده و راه ارتباطی مناسب نداریم.

یک بانوی روستایی نیز بیان داشت: بخشدار منطقه برای تهیه زمین و ساخت منزل به خانوارهای آسیب دیده وعده داده است اما با گذشت یکسال، این وعده محقق نشده است.

وی با بیان اینکه از قشر ضعیف و کارگر هستیم، اظهار داشت: همسرم توان اجازه مسکن در منطقه ای دیگر را ندارد و مسئولان فقط توصیه به تخلیه واحدهای در معرض رانش را دارند و حمایت دیگری انجام نمی دهند.

روستای سنوا چشمه از توابع شهر چالوس بوده که در حاشیه آزادراه تهران شمال واقع شده است.