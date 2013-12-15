تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی بر اثر بارش برف

به گزارش خبرنگار مهر، کلیه مدارس نواحی پنج گانه تبریز در نوبت صبح در مقاطع پيش دبستاني و ابتدايي و تمامي مدارس استثنايي تعطیل اعلام شده است.

درمناطق مرند، اسكو، شهر جديد سهند و خسروشاه مدارس پيش دبستاني و ابتدايي در نوبت صبح تعطيل است .

در مناطق خاروانا، چارايماق، مهربان، سراب، بستان آباد، تيكمه داش، هشترود، مدارس تمام مقاطع تحصيلي در نوبت صبح تعطيل اعلام شده است.

در شهر اهرمدارس پيش دبستاني وابتدايي و راهنمايي ودر روستاهاي تابعه مدارس تمام مقاطع تحصيلي در نوبت صبح تعطيل است.

در منطقه هوراند درنوبت صبح و بعداز ظهردر شهر هوراند مدارس پيش دبستاني وابتدايي و راهنمايي ودر روستاهاي تابعه مدارس تمام مقاطع تحصيلي تعطيل است.

درمنطقه هريس مدارس پيش دبستاني وابتدايي و در منطقه ورزقان مدارس تمام مقاطع تحصيلي درنوبت صبح و بعداز ظهر تعطيل اعلام شده است.

همچنین در منطقه مراغه درنوبت صبح در شهر مراغه مدارس تمام مقاطع ودرنوبت صبح وبعداز ظهردر روستاهاي تابعه مدارس تمام مقاطع تحصيلي تعطيل است.

در منطقه كليبر نیز درنوبت صبح در شهر كليبرمدارس پيش دبستاني وابتدايي و در روستاهاي تابعه مدارس تمام مقاطع تحصيلي تعطيل است.