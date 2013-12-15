شب یلدا با کمبود میوه در مشهد مواجه نخواهیم بود

هاشم افخمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هم اکنون ميوه ها در انبارها ذخيره شده و آماده ارسال به بازارا است و پیش بینی می کنیم شب یلدا امسال با کمبود میوه در مشهد مواجه نشویم.

وی با بیان اینکه به سبب قرار داشتن در ايام صفر، شب يلدا امسال با استقبال گسترده زوج های جوان و مردم روبرو نمی شود، افزود: سال جاری به احتمال زیاد به دلیل قرار گرفتن در ایام صفر با کاهش تقاضا برای خرید میوه و تره بار در شب یلدا روبرو شویم.

رئيس اتحاديه بارفروشان مشهد عنوان کرد: همواره عرضه ميوه در ميادين بار از تقاضاي بيشتري برخوردار است و بر این اساس به احتمال زیاد سال جاری نیز افراد بسیاری از میادین خرید کنند.

وی ادامه داد: امسال در زمینه اغلب میوه ها نظیر پرتقال، انار و هندوانه که در شب یلدا طرفداران بیشتری دارد باتوجه به ذخیره سازی مناسب شاهد کمبود و کاهشی نخواهیم بود.

افخمی از عدم افزایش قیمت موز خبر داد و اظهار کرد: هیچ گونه افزایش قیمت در این بخش نخواهیم داشت.