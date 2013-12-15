وضعیت خراسان رضوی به دلیل عدم انتخاب استاندار جدید نگران کننده است

حجت السلام حسن سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز عدم انتخاب استاندار جدید و یا ابقای استاندار فعلی گلایه مندی های بسیاری در پی داشته و مدیران و مسئولان دچار نوعی سردرگمی هستند.

وی با بیان اینکه برای مشخص شدن تکلیف مدیر این استان نیازمند عزم جدی دولت یازدهم هستیم، افزود: دلواپسی های نمایندگان این استان نسبت به عدم مشخص شدن تکلیف خراسان رضوی به دلیل خوابیدن پروژه ها و دست به عصا حرکت کردن مدیران است.

وی ادامه داد: اگر دولت تصمیم به ابقا استاندار فعلی گرفته باید هر چه سریع تر مقدمات این امر را فراهم سازد زیرا در غیر این صورت دچار مشکلات بیشتری خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: استاندار نقش با اهمیتی در یک استان دارد بنابراین مشخص نبودن این مدیر می تواند تبعات و آسیب های بسیاری را به دنبال داشته باشد.

حجت السلام سبحانی نیا تصریح کرد: هم اکنون استاندار فعلی نیز نمی داند چه اقدامی باید انجام دهد زیرا هر روز سخن و حرف تازه ای از سوی رسانه ها اعلام می شود و این امر بر وضعیت نگران کننده استان تاثیر بسزایی دارد.

به گفته وی اگر از دیدگاه دولت یازدهم خراسان رضوی دارای اهمیت والایی است باید در مقابل این نقش برجسته اقدامی انجام داد و تکلیف مدیر استان را با رایی قاطع مشخص کرد.