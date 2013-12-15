  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۸:۱۳

بصیری پور در پاسخ به مهر:

اعضای شورای شهر مشهد اقدامات مطلوب شهردار گذشته را زیر سوال نبرند

اعضای شورای شهر مشهد اقدامات مطلوب شهردار گذشته را زیر سوال نبرند

مشهد – خبرگزاری مهر: یک عضو شورای شهر مشهد در پاسخ به این سوال که چرا شورای چهارم خدمات شهردار گذشته را مدام زیرسوال می برد، گفت: در گذشته خدمات ارزنده ای در شهر صورت گرفته و بنده اعتقاد دارم نباید اعضای فعلی شورا، اقدامات مطلوب و خوب گذشتگان را زیر سوال ببرند.

غلامرضا بصیری پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدامات و عملکردهای خوبی از سوی شهردار گذشته انجام گرفته و نباید اعضای فعلی شورا در رسانه ها به دنبال تخریب هویت و شخصیت شهردار گذشته باشند.

وی ادامه داد: شهردار سابق فضای لازم را برای کار کردن فراهم ندید و به همین دلیل امور را به افراد تازه نفس سپرد بنابراین این امر دور از انصاف و مردانگی است که بخواهیم چهره او را خراب کنیم.

این عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: همچنین اعضای فعلی شورای چهارم نباید برنامه ها و فعالیت هایی که از سوی شورای سوم نیز انجام گرفته را مورد سوال قرار دهند زیرا شورای گذشته نیز اقدامات و عملکرد مناسبی داشته است.

وی با اشاره به اصطلاح اسب زین کرده که از سوی برخی از افراد برای این شهر به کار برده می شود، افزود: بنده اعتقاد دارم که این شهر دارای مشکلاتی هست اما در حقیقت بسیاری از معضلات در دوران گذشته با همت شهردار و شورای گذشته برطرف شد.

بصیری پور بیان کرد: امروز آنچه می تواند شورای چهارم را کمک کند دیدگاه شورایی و ارج نهادن به خدمات و زحماتی است که در گذشته انجام پذیرفته است.

کد مطلب 2195571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها