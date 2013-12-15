ادامه بارش ها در آذربایجان شرقی تا بعد از ظهر امروز/ ورود توده هوای سرد از روز دوشنبه به استان

محمد اشجعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : هوای امروز استان کاملا ابری خواهد بود اما از ظهر، شاهد جوی آرام در منطقه خواهیم بود.

اشجعی افزود : دیروز نیز بارندگی ها در قسمت های جنوبی کاهش یافته و بارندگی های پراکنده ای را در قسمت های مرکزی شاهد بودیم.

وی ادامه داد : توده های هوای سرد نیز به تدریج به استان وارد می شود که در روز دو شنبه و سه شنبه شاهد کاهش محسوس دما در استان خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی با اشاره به بیشترین مقدار بارندگی در 24 ساعت گذشته گفت : در طول این مدت شهر کلیبر با بارش 9 میلی متری بیشترین بارندگی را داشته است.