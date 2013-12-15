مدیریت زائران زخم کهنه ای که سالی چند بار سرباز می کند/معاونت زیارت همچنان در کما

به گزارش خبرنگار مهر، ساماندهی بیش از 30 میلیون زائری که سالانه به مشهد سفر می کنند نیازمند مدیریتی یکپارچه و منسجم است و این امر با پرهیز از موازی کاری و در پیش گرفتن سیاست و راهبردی واحد محقق می شود.

مدیریت زائران در سیطره بی برنامگی

به منظور مدیریت واحد زائران دو سال پیش معاونت هماهنگي امور زائران در استانداري خراسان رضوي به تصویب رسید اما ناگهان به دلیل تغییر استاندار خراسان رضوی و آغاز به کار استاندار جدید این معاونت عمر چندانی نداشت و موجی از بلاتکلیفی را در بحث مدیریت هماهنگ زائران ایجاد کرد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: مدیریت زائران در سیطره بی برنامگی است و این امر در درازمدت موجب کاهش زائران رضوی می شود.

مشکلاتی که زائران را رنج می دهد

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر عنوان کرد: امروز آنچه که سبب کاهش نگران کننده زائران در سفر به مشهد شده مربوط به عوامل اقتصادی نیست بلکه این امر ناشی از همان عدم مدیریت زائران است.

وی ادامه داد: هنگامی که زائری به این شهر سفر می کند باید نگران اسکان خود باشد و این امر در حالی است که ترافیک سنگین، نبود پارکینگ کافی و مشکل مسافربرهای شخصی تنها بخشی از مواردی است که زائران را رنج می دهد.

معاونت زیارت همچنان در کما

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بخش اعظمی از ضعف زیرساختها که سالهاست گریبان گیر پایتخت معنوی شده به از دست دادن ماهیت معاونت زیارت و به کما رفتن این حوزه باز می گردد.

وی با بیان اینکه معاونت زیارت پس از گذشت دو سال همچنان در کما به سر می برد، اظهار کرد: ماهیت این معاونت در روزهای پایانی دولت دهم نامشخص بود و امروز هم با بی‌نتیجه ماندن طرح ايجاد معاونت زيارت، دغدغه و نگرانی برخی از افراد منوط به تعطیلی این بخش است.

مصوبه ای که هر چه سریع تر باید اجرایی شود

حجت الاسلام پژمانفر تصریح کرد: این طرح دو سال است که به تصویب رسید اما در استانداری هنوز معاونتی تحت عنوان معاونت زیارت تشکیل نشده است و به نظر می رسد باید هرچه سریع تر براي اجرايي شدن اين مصوبه مديران اجرايي همت كنند.

عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طرح تشكيل معاونت زيارت به منظور هماهنگي در مدیریت زائران به تصویب رسید زیرا هم اکنون به دلیل همین نبود مديريت واحد در امور زائران مبحث سامان‌دهي امور زائران با مشکلات عدیده ای روبروست.

محمدرضا محسنی ثانی عنوان کرد: هم اکنون هر دستگاهي بنا بر بودجه و نيرویی که دارد در زمینه ساماندهی امور زائران فعالیت می کند و این امر در حالی است که هیچ گونه وظايف برای این دستگاه های تعریف نشده و این امر نشانگر موزای کاری دستگاه ها و نهادهای مختلف در رابطه با مدیریت یکپارچه زائران رضوی است.

مسئولان دغدغه ای برای مدیریت یکپارچه زائران ندارند

وی ادامه داد: هر سال تعداد زائرانی که به پایتخت معنوی سفر می کنند در حال افزایش است و این موضوع ایجاب می کند تا برای کاهش مشکلات، مديريت جامع زيارت در مشهد شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه نباید تشکیل معاونت زیارت مورد بی توجهی قرار بگیرد، بیان کرد: کم کاری در این حوزه منجربه کاهش فزاینده زائران و وجود مشکلات متعدد در پذیرایی و ایجاد رفاه برای زائران از جمله نبود امکانات اقامتی مناسب با سلیقه اقشار مختلف، ترافیک، افزایش بی رویه قیمت هواپیما و قطار، نبود مراکز تفریحی و بازارهای متناسب با نیاز زائر می شود.

یک عضو شورای شهر مشهد نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تعلل در تشکیل معاونت زیارت نشان می دهد که مسئولان دغدغه ای برای مدیریت یکپارچه زائران ندارند.

لزوم نظارت بر سازمان هایی که به امور زائران رسیدگی می کنند

غلامرضا بصیری پور افزود: قانون دولت را ملزم به فراهم سازی زمینه زیارت مطلوب برای زائران کرده بنابراین دولت باید نیاز زائران را پاسخ دهد و روند تشکیل معاونت زیارت را سرعت بخشد.

وی با بیان اینکه سالهاست که مسئولان دم از مدیریت یکپارچه زائران می زنند اما تاکنون اتفاقی در این حوزه روی نداده است، بیان کرد: در حال حاضر وظایف متعددی برعهده سازمان‌های مختلف برای رسیدگی به امور زائران قرار گرفته است اما اکنون ارگانی كه بتواند فعاليت سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلف در امور زائران را رصد و كم‌كاري‌ها را گوشزد کند وجود ندارد و این موضوع اهمیت تشکیل معاونت زیارت را دوچندان می کند.

ایجاد مدیریت یکپارچه زائران مهمترین اولویت طرح مطالعات زیارت

دبیر اجرایی مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) نیز با اشاره به اینکه در طرح مطالعات توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) مهمترین اولویت ایجاد مدیریت یکپارچه زائران است به خبرنگار مهر گفت: این معاونت هنوز پس از گذشت دو سال تشکیل نشده و مطابق گفته مسئولان در ساختار اداري اين معاونت اشکالاتی وجود دارد که باید هر چه زودتر رفع شود.

حجت ‌الاسلام هاشم مهذب رحیم ‌زاده تصریح کرد: هم اکنون به دلیل نبود ساختاری مشخص در حوزه زیارت مسائل بسیاری زائران را رنج می دهد و در این راستا خواسته به حق و جدی آنان فراهم کردن زیرساختها در این شهر است.

وی ادامه داد: دو سال پیش به منظور مدیریت واحد زائران معاونت هماهنگي امور زائران در استانداري خراسان رضوي به تصویب رسید اما ناگهان به دلیل تغییر استاندار خراسان رضوی و آغاز به کار استاندار جدید این معاونت عمر چندانی نداشت و هنوز علیرغم به تصویب رسیدن این موضوع، معاونتی در این خصوص تشکیل نشده است.

جای خالی مدیریت زائران و ضعف زیرساختها

جای خالی مدیریت زائران و ضعف زیرساختها موضوع تازه ای نیست و بارها و بارها در این زمینه سخن به میان آمده است اما هرگاه این امر به عنوان نقدی جدی از سوی رسانه ها مطرح می شود مدیران و مسئولان خود را مبرا از تقصیر می دانند.

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گزارش: مرضیه صاحبی