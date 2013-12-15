به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری شنبه‌شب در نشست با مسئولان حمل و نقل زمینی، هوایی و دریایی استان بوشهر اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی در زمینه توسعه راه‌ها در استان بوشهر صورت گرفته است و باید شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش راه‌ها و زیرساخت‌های حمل و نقل باشیم.

وی بر لزوم توسعه بزرگراه‌ها در نقاط مختلف استان بوشهر تاکید کرد و بیان داشت: پیشرفت طرح‌های زیرساختی به‌ویژه در بخش حمل و نقل زمینی و ریلی نیازمند حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است و باید تلاش های لازم را در این زمینه صورت دهیم.

استاندار بوشهر بر لزوم جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی برای طرح‌های جاده‌ای و ریلی تاکید کرد و ادامه داد: حضور سرمایه‌گذاران نقش بسیار مهمی در توسعه راه‌ها خواهد داشت و برای طرح‌هایی که توجه اقتصادی دارند نسبت به واگذاری به بخش خصوصی اقدام خواهد شد.

حمل و نقل ریلی استان بوشهر باید به سرعت گسترش یابد

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: سرمایه‌گذاران در اجرای طرح‌های راهسازی باعث خواهد شد تا شاهد سرعت‌بخشیدن در اجرای طرح و همچنین ایجاد اشتغال و تامین اعتبارات مورد نیاز باشیم.

سالاری ادامه داد: حمل و نقل ریلی استان بوشهر باید به سرعت گسترش یابد و عملیات اجرایی این طرح در سال جاری سرعت بخشیده شود تا مردم استان بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

وی در ادامه بر لزوم افزایش امنیت پروازها با نصب سامانه ای ال اس در فرودگاه بوشهر تاکید کرد و بیان داشت: سامانه ای ال اس با تخصیص 10 میلیارد ریال به‌زودی در فرودگاه بوشهر نصب می‌شود.