دهدشت لرزید/ همراهی زلزله با سیل و در کهگیلویه

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز لرزه نگاری کشور زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 18 و هشت دقیقه شامگاه شنبه اعلام کرده است.

همچنین شدت این زمین لرزه 3.7 درجه در مقیاس ریشتر ثبت شده است.

هیچ گزارشی از خسارت ناشی از این زمین لرزه گزارش نشده است.

در حالی این زمین لرزه شامگاه شنبه شهرستان کهگیلویه را لرزاند که بارندگی شدید همچنان در این شهرستان ادامه دارد و موجب جاری شدن سیلاب و قطع راههای برخی روستاها شده است.

با این حال نیروهای امدادی در این شهرستان در حالت آماده باش قرار دارند.

شهر دهدشت در 200کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد.