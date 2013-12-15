استان قزوین در معرض ابتلا به دیابت/ همه راه ها به سبک زندگی ختم می شود

به گزارش خبرنگار مهر "امید به زندگی" و طول عمر گذشته از این که یکی از معیارهای سنجش سلامت و به تبع آن پیشرفت در هر جامعه ای است؛ همواره یکی از شیرین ترین آرزوهای انسان ها نیز بوده چنان که همین آرزوی شیرین، یکی از اصلی ترین غریزه های حفظ و ادامه حیات است.

تصادفات، جنگ و بیماری سه عامل اساسی هستند که آرزوی شیرین امید به زندگی را تهدید می کنند، اما در کشور ما بیماری، به ویژه در این چند دهه اخیر بیش از هر عامل دیگری نمود داشته است.

سوانح جاده ای نیز همچنان جایگاه ویژه خود را دارند، بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها بیش ترین آمار مرگ و میر ایرانیان را به خود اختصاص داده اند و در این میان دیابت اوضاع متفاوت تر و البته حادتری دارد؛ زیرا گذشته از این که خود نوعی بیماری خطرناک محسوب می شود، می تواند زمینه ساز بروز بیماری های یاد شده و البته نابینایی و قطع عضو نیز شود اما متاسفانه آمار شیوع این بیماری خطرناک و پرهزینه در کشور و به تبع آن استان قزوین، نگران کننده است.

آمارها نشان می دهد تا 20 سال پیش آمار مبتلایان به دیابت در ایران 600 هزار نفر بود که همان زمان نیز این تعداد بسیار بالا محسوب می شد؛ اما اکنون اوضاع بسیار وخیم تر شده چنانکه این آمار در سال های اخیر به رقم وحشتناک بین 4 تا 6 میلیون نفر رسیده که نشان می دهد موج دیابت در کشور به سرعت درحال پیشرفت است و در این بین استان قزوین نیز از این مسئله دور نیست و با گسترش این بیماری در قزوین، بخش قابل توجهی از سرمایه های اجتماعی استان در معرض خطر دیابت قرار دارد.

زنده باد شیرینی؛ مرده باد میوه!

بلوار میرداماد قزوین، جایی که یک واحد شیرینی فروشی بسیار شیک و مدرن در جوار یک واحد میوه فروشی کاملاً شلخته و بهم ریخته قرار دارد و این حسن مجاورت می تواند معیار بسیار خوبی برای سنجش سلیقه و سلامت غذایی شهروندان قزوین در رابطه با بیماری دیابت باشد.

این دو فروشگاه از نظر استقبال مشتری ها و میزان فروش، فاصله معناداری با یکدیگر دارند، فروشگاه شیرینی با بهره گیری از انواع و اقسام رولت ها، کیک خامه ای و لیمویی و قیمت های گزافی که برای هر یک از این اقلام تدارک دیده به نسبت میوه فروشی با سود و فروش بیشتری روبروست، در عوض واحد میوه فروشی با فروش جزئی و مشتریان اندک در وضعیتی متضاد با شیرینی فروشی قرار دارد.

اما تفاوت قیمت های این دو فروشگاه نیز جالب است، هر کیلو کیک خامه ای از قیمت 7500 تا حتی کیلویی 15 هزار تومان و رولت ها نیز از قیمت کیلویی 10 هزارتومان آغاز می شود تا مبلغ بالاتری که البته سقف مشخصی ندارد، ادامه می یابد! در عوض هر کیلو سیب، هندوانه، گلابی، کیوی و... تقریباً با یک دهم این اقلام به فروش می رسد، اما باز هم استقبال چندانی از خرید میوه نمی شود و مردم ترجیح می دهند تا اقلام پذیرایی در مهمانی ها و مناسبت های مختلف، بیشتر شیرینی باشد، به همین ترتیب میوه فروشی های قزوین به نسبت تعداد خریداران و نیز میزان خرید از شیرینی فروشی ها، تقریباً بی مشتری و کساد هستند.

چرا قند بدن تان را با میوه جات تامین نمی کنید؟ آیا از ابتلای به دیابت، سرطان، بیماری های قلبی، نابینایی و قطع عضو ترسی ندارید؟

زمانی که از خریداران مشتاق شیرینی سئوالاتی از این دست می پرسیم، می گویند که دیابت و سرطان را می شناسند ولی چندان از عوارض آن آگاهی ندارند، از طرفی بسیاری از شهروندان این گونه تصور می کنند که بیماری های یاد شده همیشه برای دیگران است و گویا آنها در یک حاشیه امنیتی قرار دارند و هرگز با وجود رژیم های غذایی مخرب و کم تحرکی به دیابت مبتلا نمی شوند.

غذای چرب یک افتخار است

در این بین گذشته از بسیاری از عادات غذایی مخرب، برخی از سنت های مربوط به آشپزی نیز در عرف ما مخرب و ممکن است منتهی به چاقی و بیماری های تابعه آن چون دیابت و بیماری های قلبی شود چنان که اگر در وعده غذایی، میزان روغن استفاده شده اندک باشد و کالری کمتری به بدن برسد و در نتیجه غذا چاق کننده نباشد، تصور عامه ما این است که یقینا آشپز بی سلیقه، کار خود را بلد نیست و یا دچار خست است.

بنابراین چرب بودن غذا و به طور کلی هر خوردنی دیگری در فرهنگ ما حتی طعم هم نیست؛ بلکه فراتر از آن یک ارزش سنتی محسوب می شود، در کنار عادات غذایی مخرب در مصرف بی رویه شیرینی جات و امثال آن که یک مسئله فردی است همین سنت های اجتماعی نیز فی نفسه بیماری زا هستند، مصرف روزانه کله پاچه، آبگوشت، قیمه، کباب و... به طور سنتی یک عادت مطلوب و نمایانگر وضع اقتصادی خوب و طبقه اجتماعی بالای فرد محسوب می شود، اما مصرف کاهو و سایر سبزیجات و مواد کم کالری نمایانگر فقر و طبقه اقتصادی پایین است.

دکتر سید سعید اسکویی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در رابطه با تاثیر عامل چاقی در ایجاد دیابت به خبرنگار مهر می گوید: از میان همه عواملی که در شکل گیری بیماری دیابت دخیل هستند؛ اعم از اضافه وزن، ژنتیک، تغذیه و... چاقی و عدم تحرک شهروندان مهم ترین آنها محسوب می شود.

همه راه ها به سبک زندگی ختم می شود

هر چند که دیابت امروزه مبتلابه بسیاری از کشورهای جهان از جمله کشورهای صنعتی نیز هست با این وجود معمولا از این بیماری به عنوان یک بیماری جهان سومی و یا بیماری شایع در کشورهای در حال توسعه یاد می شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در این رابطه اظهارداشت: دیابت یک بیماری واگیردار نیست که مربوط به مسائل دیگری باشد، بلکه بیماری ای است که بیش از هر چیز با سبک زندگی افراد مرتبط است؛ چرا که مسائلی نظیر عادت غذایی مناسب، انجام ورزش روزانه و... که بیش از هر چیز در کاهش ابتلا به دیابت نقش دارند؛ اساسا در مقوله ای به نام سبک زندگی یا lifestyle می گنجند.

اسکویی تصریح کرد: هر چند که کشورهای پیشرفته صنعتی نیز با معضل دیابت دست به گریبان هستند؛ اما مواردی نظیر کم تحرکی و عادات غذایی نامناسب، بیشتر در کشورهای در حال توسعه مشاهده می شود تا کشورهای توسعه یافته صنعتی که به تحرک و تغذیه بیشتر اهمیت می دهند.

خانم های شهرنشین بیشتر در معرض ابتلای دیابت قرار دارند

بر اساس اعلام بخش آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین، میزان شیوع دیابت در استان قزوین تقریباً شبیه الگوی کشوری است، چنان که آمارها نشان می دهد شیوع دیابت در افراد بالای 25 سال در استان قزوین10.8 درصد است که این آمار در خانم ها 12 درصد و در آقایان9.6 درصد و در روستاهای استان نیز میزان شیوع دیابت در افراد بالای 30 سال چهار درصد است.

با تاملی در آمارها درمی یابیم که اولا افرادی که در مناطق روستایی استان قزوین زندگی می کنند در مقایسه با شهروندان، بسیار کمتر به دیابت مبتلا می شوند و این موهبت بیش از هر چیز درست برعکس زندگی شهری، به تغذیه مناسب و تحرک کافی روستائیان بازمی گردد و درثانی در شهر نیز خانم ها به دلیل کم تحرکی به نسبت آقایان، بیش از آنها در معرض ابتلای به دیابت قرار دارند، بنابراین خانم های شهرنشین قشری هستند که در ردیف اول مبتلایان به دیابت قرار دارند.

از ورزش تنها دعوای دایی و مایلی کهن را درک کرده ایم

در این بین کارشناسان سلامتی بارها از ورزش با عنوان قاتل بیماری ها و ضامن سلامتی انسان ها یاد کرده اند اما آنچه که از رویکرد جامعه ما به ورزش عیان است نشان از آن دارد که ما این توصیه ها را چندان جدی نگرفته ایم.

ایرج دهقان نژاد مربی بدنسازی و کارشناس تغذیه با انتقاد از رویکرد غلط به ورزش در جامعه، می گوید: مردم در جامعه ما نه تنها ورزش نمی کنند بلکه بدتر از آن، درک و تصور درستی نیز از ورزش ندارند. متاسفانه بسیاری ورزش را در شرط بندی، فحاشی و کری خواندن و یا حاشیه هایی از این دست خلاصه کرده اند که ببینند علی دایی و مایلی کهن چگونه کنار زمین با هم درگیر شدن و ... .

وی ادامه می دهد: بسیاری از افراد یک درصد هم به این فکر نمی کنند که اولا ورزش فوتبال را پی گیری کنند نه چیز دیگری و دوما و از آن فراتر خودشان هم به فوتبال یا یک ورزش دیگر بپردازند یا اگر فرصت و امکانات ندارند، دست کم روزانه 10 دقیقه نرمش کنند که انجام دادنش از عهده هر فردی برمی آید، اما متاسفانه ما حتی تا این حد نیز برای ورزش در زندگی برنامه نداریم.

دهقان نژاد با اشاره به این موضوع که بیگانگی ما از سطح حداقلی ورزش یکی از اساسی ترین عوامل شیوع بیماری در خانواده های ایرانی است، می افزاید: در هر خانه انواع و اقسام لوازم تجملاتی لوکس و غیرضروری وجود دارد اما به طور کلی با وسایلی چون ترازو، دستگاه فشارسنج، دستگاه تست قند خون و... که می تواند برای سلامتی ما بسیار مفید باشد، بیگانه ایم.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین نیز با اشاره به این مطلب که باید این سبک زندگی ماشینی و میل مفرط به عدم تحرک را کنار بگذاریم، بیان کرد: در حال حاضر با نظارت به غربال گری تمام افراد بالای 30 سال در روستاها می پردازیم و پس از آن نیز این برنامه را در شهرها پیاده خواهیم کرد اما فراتر از همه این مسائل مردم، باید مراقب سبک زندگی خود یعنی تحرک و تغذیه مناسب باشند که رعایت نکردنش منتهی به بیماری دیابت می شود.

انتخاب سلامت یا بیماری منوط به سبک زندگی

از هر پنج نفر ایرانی یک نفر مبتلا و یا در معرض ابتلا به دیابت است، (11 درصد ايرانيان) که متوسط هزینه هر فرد دیابتی ۴۱۴ دلار است. بنابراین اگر روزی از میهمانان خود کمتر با شیرینی و بیشتر با میوه هایی چون انجیر و کشمش و هندوانه که هم ارزان تر است و هم خوش مزه تر و هم مفید تر پذیرایی کردیم، این خست به خرج دادن و بی احترامی به مهمان نیست.

اگر در روز تولد عزیزانمان به جای خرج های تجملاتی، دستگاه تست قند خون، ترازو و سایر لوازم ورزشی و پزشکی به وی هدیه دادیم، بی سلیقگی نیست، بلکه اوج احترام نسبت به سلامت یک انسان است. چرا که به این شیوه به او نشان داده ایم که سلامتی اش برای ما مهم است.

همچنین گذشته از فرهنگ سازی، در صورت داشتن فعاليت جسمی يک و نيم ساعته در هفته، استرس کمتر و استفاده از ميوه‌ها و غلات بيشتر می ‌توانيم تا 80 درصد خود را در برابر بيماری ديابت مقاوم کرده و از ديابت پيشگيری کنيم.

هرچند دیابت بیماری دردناک و صعب العلاجی است اما اگر آموزش خوبي به بيماران ديابتي داده شود تا 70 درصد آنها به بيماری ها و عوارض ناشی از ديابت دچار نخواهند شد و در صحت و سلامت زندگی خواهند کرد، بنابراین دردناکی این بیماری هرگز بدین معنا نیست که راه طول عمر و رهایی از عواقب بیماری بر مبتلایان دیابت سد شده باشد.

سخن پایانی آن که دیابت، عوارض و هزینه هایش و در نقطه مقابل سلامتی، لذت و بهره هایش می تواند تا حد بسیار زیادی انتخاب خود ما باشد؛ چرا که این ما هستیم که با سبک زندگی، بیماری ها یا سلامت را دعوت می کنیم تا با همراه باشد و چه بهتر که دومی را با انتخاب و اعمال یک سبک زندگی سالم برگزینیم.

دیابت را جدی بگیریم و با تغذیه مناسب و ورزش سلامت خود و خانواده هایمان را تضمین کنیم.

گزارش: هاشم الله یاری