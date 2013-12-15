ارتقای سطح پنج منطقه اکولوژیک همدان به منطقه شکار ممنوع

قربانعلی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به مطالعات و بررسی های منطقه ای پنج منطقه اکولوژیک و حساس استان همدان به پیشنهاد اداره کل حفاظت محیط زیست استان و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست به منطقه شکار ممنوع ارتقا یافت.

وی با بیان اینکه مناطق شکار ممنوع"قینرجه، کرفس، علوی، آردوشان، طاحونآباد" حدود 87 هزار و 689 هکتار وسعت دارند، افزود: در حال حاضر مناطق شکار ممنوع استان همدان بیش از هشت و 9 صدم درصد مساحت استان همدان را به خود اختصاص داده اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان ابراز داشت: ارتقای سطح حفاظتی این مناطق با هدف حفظ و حراست حداکثری از تنوع زیستی و اجرای مدیریت یکپارچه از مناطق حفاظت شده در استان همدان و استان های همجوار است.

محمدپور یادآور شد: در سالهای گذشته وسعت منابع تحت مدیریت اداره کل حفاظت محیط زیست اعم از مناطق شکار ممنوع و مناطقه حفاظت شده 131/033 هزار هکتار بود که این رقم در حال حاضر به 218 هزار و 722 هکتار افزایش یافته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در پایان گفت: در استان همدان شش منطقه حفاظت شده و 11 منطقه شکار ممنوع وجود دارد که وسعت این مناطق نسبت به وسعت استان 11/22 درصد است که این رقم در سال گذشته شش و 71 صدم درصد بود.