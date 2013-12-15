موفقیت محققان کشور در بومی سازی 65 درصد دستگاه بیهوشی

رضا کمپانی-مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، دستگاه بیهوشی را یکی از الزامات و ابزارهای حیاتی در اتاق‌های عمل دانست و گفت: این دستگاه دارای فناوری بالایی است و از سال 1387 اقدام به بومی سازی این دستگاه کردیم و در حال حاضر 65 درصد آن در کشور بومی سازی شده است.

وی با اشاره به عملکرد این دستگاه، افزود: این دستگاه برای بیهوش کردن بیمار استفاده می‌شود و عملکرد آن به این صورت است که بیمار را بیهوش می‌کند، تنفس بیمار را بر عهده می‌گیرد و در زمانی که عمل جراحی رو به اتمام است به صورت اجباری- اختیاری تنفس بیمار را برمی‌گرداند و در نهایت این دستگاه از حالت اجباری به صورت تدریجی تنفس اختیاری را به بیمار باز می‌گرداند.

کمپانی با بیان اینکه 35 درصد باقیمانده این دستگاه از خارج وارد می‌شود، خاطر نشان کرد: دستگاه بیهوشی دارای 10 قطعه حیاتی است که از این تعداد به دانش فنی 8 قطعه از این دستگاه دست یافتیم و برای تولید دو قطعه دیگر مطالعاتی در دستور کار داریم.

وی این دو قطعه را شامل "وپرایزر" و "ونتیلاتور" ذکر کرد و یادآور شد: هنگامی که بیمار بیهوش می‌شود تنفس بیمار به عهده دستگاهی به نام "ونتیلاتور" گذاشته می‌شود که طی عمل جراحی تنفس را به صورت اجباری انجام می‌دهد. این قطعه از فناوری پیشرفته‌ای برخوردار و بومی سازی آن، پیشرفت 80 درصدی داشته است که امیدواریم به زودی این قطعه را در ایران تولید کنیم.

مجری طرح به بیان مکانیزم دستگاه "وپرایزر" مورد استفاده در دستگاه بیهوشی پرداخت و اضافه کرد: وپرایزر دستگاهی است که یکی از داروهای پنجگانه بیهوشی در داخل آن وارد می‌شود و با مخلوط گازهای اکسیژن و نیتروس اکساید عمل بیهوشی را بر روی بیمار انجام می‌دهد.

وی گاز بیهوشی نیتروس اکساید (N2O) را گاز ضد درد معرفی کرد و ادامه داد: این گاز را به تنهایی نمی‌توان به بیمار داد بلکه با مخلوط کردن آن با اکسیژن با درصدهای استاندارد به بیمار داده می‌شود از این رو این دستگاه با مخلوط کردن این دو گاز به صورت مایع عمل بیهوش کردن بیمار را انجام می‌دهد.

این محقق یادآور شد: با توجه به ایمنی که بر روی دستگاه وجود دارد، قادر است درصدهای گاز را به گونه‌ای تعیین کند که آسیبی به ریه بیمار وارد نشود.

وی تعداد شرکت‌های تولید کننده ونتیلاتور را 100 و تعداد شرکت‌های تولید کننده وپرایزر را در دنیا 4 شرکت ذکر کرد و اظهار داشت: امیدوارم پس از تولید ونتیلاتور بتوانیم وپرایزر را نیز داخل کشور با تاییدیه‌های بین المللی تولید کنیم.

کمپانی دستگاه بیهوشی را جزء تجهیزات با کلاس C (پر خطر) توصیف کرد و افزود: سرنج پمپ و دﺳﺘﮕﺎه دﻓﯿﺒﺮاﺗﻮر از دیگر تجهیزات پزشکی در کلاس C هستند؛ چراکه در صورت برو اختلالی در آنها موجب بروز مشکلات جبران ناپذیری برای بیمار خواهد شد.

مجری طرح صرفه جویی ارزی را از مهمترین مزایای عرضه دستگاه بیهوشی عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر که 35 درصد از این دستگاه وارداتی است حدود 10 هزار دلار صرفه جویی ارزی به همراه دارد و با تولید دو قطعه باقی مانده صرفه جویی ارزی قابل توجهی را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این دستگاه از کشورهای اروپایی وارد می‌شود، گفت: قیمت نوع اروپایی این دستگاه 15 تا 21 هزار دلار است و با طراحی و ساخت آن در حال حاضر حدود 30 دستگاه بیهوشی ساخته شده در کشور در بیمارستان‌های کشور که عمدتا دولتی هستند نصب شده است.