کرمانشاه قابلیت تیمداری در 28 رشته ورزشی مسابقات لیگ های برتر و دسته یک را دارد

عباس امانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حالی کرمانشاه قابلیت تیمداری در 28 رشته ورزشی آقایان و بانوان و در رده های سنی مختلف لیگ های برتر و دسته یک را دارد اما شاهد حضور کمتر از 10 تیم هستیم و این چیز خوبی نیست.

وی افزود: کرمانشاه در سطح مسابقات لیگ برتر، تنها شاهد حضور بانوان بسکتبالیست ووشو کار خود است و در لیگ یک نیز تیم های فوتبال، والیبال، بسکتبال، تکواندو، کاراته و اسکواش شرکت کرده اند.

امانی، علت حضور کم تیم های ورزشی کرمانشاهی در لیگ های برتر و دسته اول را کمبود اعتبار عنوان کرد و گفت: از سوی دیگر کارخانه جات و صاحبان صنایع نیز میل و رغبت چندانی برای ورود به عرصه ورزش نداشته و از پذیرفتن اسپانسری تیم های ورزشی خودداری می کنند.

وی افزود: در صحبتی که اخیرا با تعدادی از صاحبان صنایع داشتیم، آن ها وضعیت نامناسب اقتصادی را دلیل ورود پیدا نکردن به بخش کشاورزی عنوان کردند اما معتقدم کارخانه جات که هزینه هایی زیادی را بابت تبلیغات صرف می کنند را می توانند در ورزش هزینه کرده و کارایی بیشتری نیز برای آن ها به همراه داشته باشد.

توقعات نامعقول هیات ها در عدم ورود بخش خصوصی به ورزش اثرگذار است

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه در ادامه عملکرد و توقعات هیات ها و تیم های ورزشی را نیز در عدم تمایل بخش خصوصی برای ورود به بخش ورزش، بی تقصیر نداست و گفت: به عنوان نمونه سال گذشته که شرکت جهان فولاد غرب اسپانسری یکی از تیم های ورزشی کرمانشاه در مسابقات لیگ برتر را پذیرفت با حرکتی که تعدادی از ورزشکاران آن تیم در شب فینال انجام دادند، مسئولین این شرکت از ادامه کار منصرف شدند.

امانی خاطرنشان کرد: توقعات زیاد و نامعقول هیات ها و تیم های ورزشی دلیل دیگر عدم تمایل صاحبان صنایع برای ورود به بخش ورزشی است چرا که گاهی اوقات مشاهده می شود این تیم ها از همان ابتدا توقعات بسیاری دارند که این هم درست نیست.

وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ع) حضور بسیار خوبی در ورزش دارد و به هیات های مختلف ورزشی کمک می کند، ضمن اینکه برخی شرکت های دیگر نیز مثل مانیزان و هواپیمایی معراج در حال کمک به تیم های ورزشی استان هستند که جای قدردانی دارد.

قانون اجازه کمک مستقیم اداره ورزش و جوانان به تیم ها را گرفته است

امانی در ادامه گفتگو با مهر و در پاسخ به این سوال که خود اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه تاکنون چه کمک هایی به تیم های ورزشی حاضر در مسابقات لیگ کرده است، گفت: قانون به ما این اجازه را نمی دهد که مستقیم به این تیم ها کمک کنیم و اعتبارات دریافتی از وزاتخانه یا استانداری را در راه تیمداری هزینه کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کرمانشاه ادامه داد: این اداره کل به عنوان متولی بخش ورزش طبق قانون می تواند اعتبارات رسیده را میان هیات های ورزشی توزیع تا آن ها نیز با احداث سالن های ورزشی، تربیت مربیان و داوران و ورزشکاران و در اختیار قرار دادن آن ها به تیم های ورزشی حاضر در مسابقات، کمکی کرده باشند.

امانی خاطرنشان کرد: با این حال ما نیز هر کمکی از دستمان برآمده انجام داده ایم و تمامی سالن ها و اماکن ورزشی خود را در اختیار ورزشکاران و تیم های ورزشی قرار داده ایم تا برای تمرین و مسابقه از آن ها استفاده کنند.