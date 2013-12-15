گشتی در مراسم روضه‌ خوانی بانوان همدان/ ضرورت اولویت بخشی به ساماندهي مداحان خواهر

به گزارش خبرنگار مهر، در ایام ماه محرو و صفر و به ویژه در دههای پایانی این ایام علاوه بر برپايي مراسم مذهبي در هيئات، برخي مراسم در روضه هاي خانگي و در منازل شخصي افراد برگزار مي شود كه اين جلسات با حضور مداحان خواهر و مديحه سرايي آنها در اين مجالس برگزار مي شود.

بررسی ها نشان می دهد که متاسفانه روضه های خانگی در همدان آسیب های فراوانی را چه در رفتار شرکت کنندگان و چه در حوزه رفتار و اندیشه اداره کنندگان به خود دیده است که به نظر می رسد نظارت بر جلسات روضه خوانی بانوان می تواند تا حدود زیادی از آسیب های آن بکاهد.

یکی از بانیان جلسات روضه خوانی زنانه در همدان در پاسخ به این سئوال که برگزاری مراسم روضه خوانی تا چه حد نیازهای اجتماعی و معنوی خانواده شما را تامین می کند، گفت: مجالس روضه در منازل که توسط زنان برپا می شود باید بیشتر از گذشته رونق یابد زیرا با این کار علاقه اعضای خانواده به امامان بیشتر می شود و گرایش و رشد مذهبی فرزندان این خانواده نسبت به سایر کودکان بیشتراست.

امامی ادامه داد: مجالس روضه های خانگی نیازهای اجتماعی و معنوی فرزندان را تا حد زیادی تامین می کند و مجالس روضه خوانی یک ارتباطات اجتماعی و گروهی به وجود می آورد و خانواده ها از فردگرایی فاصله می گیرند.

مجالس روضه خوانی در منازل عاملی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عاشوراست

خانم امامی که خود نیز در منزلش مراسم روضه خوانی برگزار می کند، مجالس روضه خوانی در منازل را عاملی مهم در زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای عاشورا و و نهضت کربلا عنوان می کند.

وی گفت: به نظر من مجالس روضه خوانی زنان در حفظ اسلام، شعائر دینی و ترویج مذهب تشیع خیلی موثر است چرا که این مجالس با حال و هوای معنوی خاصی برگزار می شود.

وی عنوان کرد: در مجالس روضه خوانی از فردی روحانی با عنوان روضه خوان دعوت می شود و علاوه بر ذکر فضائل و مصائب ائمه اطهار احکام نماز و واجبات دین را برای زنان بیان می کند.

یکی دیگر از بانوان نیز با اشاره به آثار مثبت سوگواری امام حسین(ع) در قالب روضه خوانی، گفت: بچه های خانواده هایی که مراسم روضه خوانی برگزار می کنند، اجتماعی بار می آیند و ضمن آموختن مهارتهای اجتماعی، راحت تر می توانند با همسن و سالان خود ارتباط برقرار کنند و این کار یکی از آثار مثبت مراسم روضه خوانی در منازل است.

وی با بیان اینکه کودکان با شرکت در مراسم روضه خوانی مذهبی و خداجو تربیت می شوند،گفت: باید برای تقویت روضه های زنانه تلاش شود.

بر همين اساس چندي پيش براي ساماندهي مداحان خواهر شهرستان همدان و جلوگيري از رواج برخي خرافات و شبهات در جلسات و روضه ها ي خانگي اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان اقدام به اجراي طرحي براي ساماندهي مداحان و مديحه سرايان كرده است.

مداحان جزو قشر تاثیرگذار جامعه در حوزه دین هستند

مسئول كانون مداحان خواهر شهرستان همدان با اشاره به اینکه تشکیل کانون مداحان و مبلغان خواهر از آسیب های اجتماعی جلوگیری می کند، اظهار داشت: مداحان جزء قشر تاثیرگذار جامعه در حوزه دین بوده و مداحی می تواند در ترویج دین بسیار موثر باشد.

طيبه رنجبران با بيان اينكه کانون مداحان و مبلغان خواهر شهرستان همدان از دی ماه سال گذشته در شهرستان همدان آغاز به کار کرده است، بيان داشت: تشکیل کانون زمینه مناسبی را برای آموزش و آشنایی مداحان و مبلغان دینی با منابع معتبر و مقتل شناسی فراهم کرده است.

وي به عملکرد اعضاء کانون در چهار چوب اساسنامه اشاره کرد و گفت: در داخل کانون بانک شبهات و آسیب های اجتماعی را داریم که آموزش ها بر این اساس انجام می گیرد.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان نیز در این زمینه اظهار داشت: يكي از حوزه هاي تاثير گذار در حوزه دين و ترويج آن در جامعه جلسات خانگي و روضه هاي خانگي بوده كه با حضور مادران و خواهران در منازل شخصي برگزار مي شود.

حجت الاسلام محمد جمشيدي با اشاره به اينكه در ايام سوگواري محرم و صفر و ساير ايام مذهبي سال روضه هاي خانگي متعددي در شهرستان همدان برگزار مي شود، عنوان داشت: با توجه به اينكه شركت كنندگان در اين مراسم مادران و خواهران هستند و این افراد نیز تاثير زيادي در تربيت فرزندشان دارند اهميت مطالب بيان شده در اين روضه ها بيش از پيش است.

روضه هاي خانگي در شهرستان همدان برگزار مي شود

وي در ادامه سخنانش بيان داشت: در راستای سامانهدی این امور جلسات روضه هاي خانگي با حضور مداحان و مديح سرايان خواهر و اغلب با بيان موضوعات مختلفي مانند سيره و روش زندگي ائمه (ع) و يا موضوعات مختلف در مورد دين برگزار مي شود.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان با تاكيد بر لزوم آگاهي و شناخت مداحان خواهر از مسائل دين و سيره زندگي ائمه (ع) ابراز داشت: برخی از مداحان نسبت به وقایع تاریخی و مقتل شناسی مطالعه ندارند و در سخنان خود ناخواسته زیر ساخت های دینی را زیر سئوال می برند.

حجت الاسلام جمشيدي با بیان اینکه برخی از مداحان از روی بی سوادی سخنانی را به اهل بیت نسبت داده و با بیان یک سری روایتهای رویایی مردم عوام را دچار خرافه پرستی می کنند عنوان کرد: خرافه پرستی نباید در دین راه یابد و باید با تمام توان از رواج این امر جلو گیری کرد.

وي از اجراي طرح فراخوان و ساماندهی مدیحه سرایان و مداحان خواهر در شهرستان همدان خبر داد و اظهار داشت: براي ساماندهي مداحان خواهر شهرستان همدان و جلوگيري از برخي از شبهات و آموزش مداحان خواهر شهرستان همدان اداره تبليغات اسلامي اقدام به اجرای اين طرح كرده است.

سرپرست اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان با اشاره به اينكه از شهريور ماه امسال فراخواني براي ثبت نام خواهران مداح در اين طرح براي ساماندهي مداحان خواهر اعلام شده است، ابراز داشت: با آغاز اين طرح 150 نفر از مداحان خواهر شهرستان همدان در اين طرح ثبت نام كردند و اطلاعات هر كدام از مداحان مانند سال شروع فعاليت در حوزه مداحي، آموزش هاي ديده شده در اين حوزه و كتاب هاي مطالعه شده و يا محل فعاليت هر مداح ثبت شد.

حجت الاسلام محمد جمشيدي ابراز داشت: در حال حاضر 150 نفر از مداحان خواهر شهرستان همدان در كلاس هاي مداحي و آموزشي در شهرستان همدان به طور رايگان شركت مي كنند و با اصول كلي مداحي و مسائل ديگر آشنا مي شوند.

وي اظهار داشت: مداحان خواهر آموزش ديده بعد از قبولي در آزمون نهايي مي توانند كارت فعال مداحي دريافت كنند و با دريافت اين كارت به فعاليت خود در اين حوزه ادامه دهند و افرادي كه در سطح مبتدي آموزش مي بينند بعد از قبولي در آزمون وارد سطح پيشرفته مداحي مي شوند.

مربي كلاس هاي مداحي خواهران شهرستان همدان نیز در این خصوص عنوان داشت: كلاس هاي مداحي خواهران مداح شهرستان همدان در دو سطح مبتدي و پيشرفته برگزار مي شود و هر كدام از مداحان بر اساس آموزش هاي ديده شده و اطلاعات سطح بندي شده اند.

طيبه رنجبران با بيان اينكه اين كلاس ها در روز هاي سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در محل اداره تبليغات اسلامي شهرستان همدان برگزار مي شود، ابراز داشت: در طي اين كلاس ها خواهران مداح در مورد موضوعات مختلف مانند سيره شناسي اهل بيت (ع)، مقتل شناسي، علوم ديني و علوم قرآني آموزش مي بينند.

مداحان خواهر با اصول اصلي مداحي و نحوه بيان سيره اهل بيت (ع) آشنا می شوند

وي بيان داشت: يكي از اهداف اصلي برگزاري اين كلاس ها آشنايي مداحان خواهر با اصول اصلي مداحي و نحوه بيان سيره اهل بيت (ع) و نحوه روضه خواني در جلسات و مراسم عزاداري و روضه خواني است.

مربي كلاس هاي مداحي خواهران شهرستان همدان در ادامه گفت: در اين كلاس ها مداحان خواهر با كتاب هاي مختلف در حوزه مقتل شناسي، علوم ديني و قرآني، احاديث و روايات معتبر و ادعيه و ساير كتاب هاي ديني آشنا مي شوند.

رنجبران عنوان داشت: متاسفانه امروزه در برخی از مجالس روضه خوانی و یا مولودی هایی که به نام ائمه برگزار می شود، خواهرانی که به عنوان مداح هستند از یک سری وسایل غنا مانند دف استفاده می کنند.

وي با بيان اينكه استفاده از وسایل صوتی با صدای بلند و یا در آوردن برخی صداها از سوی آنان علاوه بر مشکل شرعی، مخل آسایش افراد نیز هست، بيان داشت: بیان یک سری از روایات که منشا مشخص و درستی ندارد و یا باعث رواج خرافات در جامعه می شود از دیگر مشکلاتی است که مشاهده می شود.

مربي كلاس هاي مداحي خواهران شهرستان همدان نیز گفت: مداحان و مدیحه سرایان خواهر از قشر های تاثیرگذار به ویژه بر روی مادران هستند و از آنجایی که مادران و بانوان نقش بسزایی در تربیت فرزندان و نوجوانان و جوانان در جامعه بر عهده دارند، اهمیت بیان مسائل از سوی مداحان خواهر بیشتر می شود.

يكي از مداحان خواهر شهرستان همدان به خبرنگار مهر اظهار داشت: بنده به مدت 5 سال است كه در حوزه مداحي و عشق به اهل بيت (ع) فعاليت مي كنم و از قبل دوره كوتاهي را براي مداحي گذرانده بودم.

مرضيه اسلاميان افزود: تشكيل اين كلاس ها در افزايش سطح آگاهي و شناخت در حوزه مقتل شناسي و يا اصول و فنون مداحي بسيار تاثير گذار بوده و افراد شركت كننده در اين كلاس ها از نحوه برگزاري اين كلاس ها رضايت مند هستند.

با توجه به مسائل بیان شده می توان گفت که مداح نقش مهمي در وضع کنوني دارد زيرا جوان هاي بسياري در محافل و مجالس شرکت مي کنند و مداح را يکي از الگوهاي زندگي خود مي دانند.