صدا و سیمای اردبیل اصول مناسب سازی را اطلاع رسانی کند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال الدین میرجعفریان شامگاه شنبه در جلسه بررسی برنامه های اطلاع رسانی مناسب سازی تصریح کرد: بسیاری از ادارات نسبت به اصول مناسب سازی اطلاعات کافی را ندارند و ضروری است صدا و سیما در این حوزه دخالت کند.

وی با بیان اینکه هدف از مناسب سازی تسهیل رفت و‌ آمد معلولان در سطح شهر است، تصریح کرد: رعایت این اصول در ابتدا باید در ساختمانهای اداری مشاهده شود.

میرجعفریان معتقد است صدا و سیما می تواند با نظرسنجی گسترده به ویژه از معلولان نسبت به پیشرفت این طرح اطلاعات لازم را جمع آوری کند.

وی افزود: در پی این نظر سنجی دستگاه ها می توانند بازخورد فعالیت خود را مشاهده کرده و در ادامه نسبت به رفع آن اقدام کنند.

معاون امور عمرانی استاندار با یادآوری اجرای طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در قبال اصول مناسب سازی در استان، تصریح کرد: نقش صدا و سیما در اجرای این طرح شاخص است.

وی افزود: صدا و سیما می توانند در تفاهم نامه خود نسبت به ملزومات مشارکت این دستگاه فرهنگی در این طرح برنامه ریزی کنند.