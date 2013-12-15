موضع گیری سلطه طلبانه علیه ایران افزایش یافته است

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در توافقنامه آمده که نباید تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال می شد اما با این وجود شاهدیم که بعد از توافقنامه، اتحادیه اروپا مسئله بیمه کشتی ها و خدمات حمل و نقل دریایی را مطرح و ایران را تحریم کردند، گفت: این دو مورد در توافقنامه ذکر شده که بیمه کشتی ها و خدمات حمل و نقل دریایی به حالت تعلیق درآید.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اتحادیه اروپا بلافاصله بعد از توافقنامه، تحریم این دو مورد را لغو و از طرف دیگر 17 شرکت ایران را جزو تحریم ها قرار داد.

وی با بیان اینکه امریکا باید بعد از توافقنامه به جای اینکه لحن و روش بهتری در قبال ایران به کار گیرد در طول دو سه هفته اخیر لحن بسیار تندتری را پیش گرفته و دائما با رژیم صهیونستی در حال مذاکره و رفت و آمد است، افزود: امریکا عنوان کرده که حق غنی سازی به ایران داده نشده و این موارد خلاف بندهای توافقنامه مبنی بر اینکه نباید تحریم جدیدی علیه ایران اعمال شود، است و به رغم این موارد شاهدیم که خزانه داری امریکا 19 فرد و شرکت جدید را تحریم کرده اند.

بعد از توافقنامه موضع گیری علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه ایران را تهدید کردند که مسئله ایران تنها به غنی سازی و فعالیت های هسته ای محدود نمی شود و ایران باید از موشک های دوربرد دست بردارد و در مبارزه با تروریسم از حزب الله و سوریه نیز حمایت نکند نشانگر آن است که متاسفانه بعد از این توافقنامه موضع گیری سلطه طلبانه و زورگویانه علیه جمهوری اسلامی ایران افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: اگر جمهوری اسلامی ایران با زبان اقتدار و مقاومت و ایستادگی با اروپایی ها صحبت کند و همچنان راهی را که در 35 سال گذشته در مقابله با استکبار جهانی و در راس آن امریکا پیموده با قدرت و عزت و اقتدار بپیماید بر قله اقتدار خواهد بود.

کارخانه ای با بیان اینکه معادلات اخیر ثابت کرد که نرمش در برابر قدرت های سلطه گر منجر به زیادت طلبی آنها می شود، اضافه کرد: چشم امید ملت ایران باید در میدان وحدت کلمه متوجه قدرت داخل باشد و همه مشکلات خود را بر پایه شعار عزتمند "ما می توانیم" و بر پایه قدرت علمی و اقتدار جهانی حل و فصل کند.

کسانی که برای حل مشکلشان چشم امید به خارج داشته اند هیچ گاه موفق نبوده اند

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تجربه، کسانی که برای حل مشکلشان چشم امید به خارج داشته اند و از نیرو و قدرت داخلی خود غفلت کرده اند هیچ گاه موفق نبوده اند، اذعان داشت: در این توافقنامه حداکثری ها را از دست داده و حداقلی ها را بیان کردیم و باز با این حال نپذیرفتند چرا که مسئله آنها هسته ای نیست بلکه با ایران اسلامی مخالف هستند و با ایران اسلامی که کشوری قدرتمند در منطقه با اقتدار اسلامی و علمی است دشمنی دارند.