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۲۴ آذر ۱۳۹۲، ۹:۳۷

سقندلي خبر داد:

12 ميليون مترمكعب برف از معابر همدان جمع آوری شد/ بارش دومتري برف در گردنه سو باشي

12 ميليون مترمكعب برف از معابر همدان جمع آوری شد/ بارش دومتري برف در گردنه سو باشي

همدان- خبرگزاري مهر: مدير كل راه وشهرسازي همدان از جمع آوری 12 ميليون متر مكعب برف طی سه روز اخير در استان همدان خبر داد.

غلامرضا سقندلي در گفتگو با مهر با اشاره به اينكه در این مدت 907 خودرو نيز كه در جادهاي مواصلاتي استان همدان در برف گرفتار شده بودند توسط عوامل اين نهاد امداد رساني شده اند، عنوان كرد: در سه روز گذشته 12 ميليون متر مکعب برف روبی در جادهاي استان همدان انجام شده است.

وی عنوان كرد: هفت هزار 600 تن نمك پاشي طی چند روز اخير در معابر استان همدان انجام و 215 تيغه برف روبي براي ماشين ها برف روبي استفاده شده است.

وی با اشاره به بارش دو متري برف در گردنه سوباشي گفت: وجود خودرو هايي كه زنجير چرخ به همراه نداشتند مشكلاتي را براي پاكسازي معابر ايجاد كرده بود اما اكنون همه معابر استان همدان بازگشايي شده است.

گفتني است برودت هوا در شهر همدان در شب گذشته به 12 درجه سانتيگراد زير صفر رسيده است.

 

کد مطلب 2195629

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