به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک سلر، مایک تایسون به دلیل محکومیتش به جرم تجاوز، اجازه معرفی کتابش در بریتانیا را به دست نیاورد و مجبور شد همه برنامه هایش در این زمینه را لغو کند.

این ورزشکار 47 ساله که قرار بود در این آخر هفته (شنبه و یکشنبه) برای معرفی کتابش راهی بریتانیا شود تا کتاب زندگینامه خودنوشتش با عنوان «حقیقت بی چون و چرا» را معرفی کند، وقتی متوجه شد اجازه ورود و معرفی این کتاب را در بریتانیا ندارد، راهی پاریس شد.

او بر مبنای قوانین مهاجرتی که سال یپش به تصویب رسید، به دلیل داشتن محکومیت به جرم تجاوز، با ممنوعیت ورود به بریتانیا روبه رو شد. مایک تایسون با شنیدن این مساله گفت بسیار ناامید شده چون پیش از این بارها به بریتانیا رفته بود و مشکلی در این زمینه برایش به وجود نیامده بود.

او از طرفدارانش عذرخواهی کرد و گفت سعی می کند تا بتواند این مشکل را برطرف کند وسال آینده تور بریتانیا داشته باشد تا بتواند از کتابش «حقیت بی چون و چرا» حمایت کند، چون خیلی منتظر این فرصت برای دیدار دوستدارانش در این کشور بود.

مایک تایسون با تشکر از ناشر بریتانیایی‌اش گفت از پاریس برنامه‌های تعیین شده برای معرفی یک هفته‌ای این کتاب در بریتانیا را دنبال می‌کند.

تایسون قرار بود در بریتانیا در برنامه عکاسی با مطبوعات شرکت کند و با حضور در موسسه انتشاراتی واتراستونز کتابش ار امضا کند.

هارپر کالینز که ناشر این کتاب است گفت تغییر قوانین مربوط به مهاجرت در بریتانیا در دسامبر 2012 موجب شد تا تایسون نتواند وارد کشور شود.

تایسون در سال 1992 به جرم تجاوز به 6 سال زندان محکوم شد و سه سال از این مدت را پشت میله ها سپری کرد. بر مبنای قوانین جدید بریتانیا فردی که بیش از چهار سال حکم زندان داشته باشد اجازه ورود به این کشور را نخواهد داشت. تایسون همواره تاکید کرده که این حکم درست نبوده و او چنین جرمی مرتکب نشده است.

او در سال 1986 با شکست دادن ترور بربیک در بیست سالگی عنوان جوانترین قهرمان مسابقات مشت زنی سنگین وزن جهان را تصاحب کرد. او که سال 2006 اعلام بازنشستگی کرده بود، چند ماه پیش اعلام کرد می‌خواهد دوباره به رقابت های مشت زنی بازگردد.

تایسون معرف به مرد آهنی، برنامه‌های متعددی برای امضای کتابش در آمریکا پیش‌بینی کرده است.

کتاب «حقیقت بی چون و چرا» که 21 نوامبر (30 آبان) منتشر شده در 564 صفحه نوشته شده و قیمت فروش آن 25 دلار است.