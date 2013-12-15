اولویت های تحصیلی دانشجویان از علم آموزی به مدرک گرایی تغییر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدعلی طبرسی» صبح یکشنبه در همایش هفته پژوهش ضمن تاکید به دانشجویان بر پرهیز از این روند گفت: این دسته از افراد پس از اخذ مدرک تحصیلی در اشتغال رشته مرتبط با مشکل مواجه خواهند شد.

رئیس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استرآباد اظهارداشت: تنها در اختیار داشتن مدرک تحصیلی برای اشتغال در جامعه به کار نخواهد آمد بلکه کسب میزان دانش و اطلاعات از رشته تحصیلی بیشتر حائز اهمیت است.

وی راه اندازی انجمن های علمی دانشجویان در دانشگاه را یکی از راههای افزایش سطح دانش دانست و افزود: به کارگیری از انرژی نیروی جوان و کارآمد در بخش انجمن های علمی و ارائه مقالات علمی به افزایش سطح دانش این قشر کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی استرآباد گفت: در صورت به کارگیری استاد با سطح علمی پایین در موسسه، دانشجویان برای اطلاع رسانی معتمد ما هستند.

طبرسی تصریح کرد: تمام تلاش موسسه در به کارگیری بهترین استاد با سطح علمی بالا و ظرفیت دانش افزون بوده است.

وی خواستار ارتباط نزدیک دانشجویان با مجموعه موسسه آموزش عالی استرآباد شد و افزود: به محض گزارش دانشجویان از سطح علمی پایین استاد، پیگیری های لازم به عمل خواهد آمد و در صورت صحت موضوع در ادامه فعالیت استاد تجدید نظر می شود.