2 سوال ملی صحن مجلس از وزیر علوم/ علت تغییر مسئولان دانشگاهها

سعدالله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت مطرح شدن استیضاح وزیر علوم توسط برخی نمایندگان مجلس و سوالات ملی که قرار است از وی در صحن مجلس پرسیده شود با ذکر توضیحاتی، اظهار داشت: بر اساس قانون، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از اینکه از مجلس رای اعتماد می گیرد و این رای طبق برنامه ای است که به مجلس ارائه کرده و مورد اقبال و استقبال نمایندگان قرار گرفته، این اختیار را دارد که تیم کاری خود را در چارچوب روال و قانون موجود انتخاب کند و بعد در مقابل مجلس برای عملکردش پاسخگو است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، 6 ماه بعد مجلس می تواند به وزیر بگوید در این شش ماه بر اساس برنامه هایی که ارائه کرده، نقص عملکرد دارد، وزیر هم در حال انتخاب افراد خودش است و در روزهای آینده هم ممکن است برخی مسئولان دانشگاهها و افرادی که در مسیر برنامه وزیر حرکت نمی کنند یا مدت زمان حکمشان به اتمام رسیده یا نارضایتی جدی در دانشگاه آنها وجود دارد، جا به جا شوند.

معاون پارلمانی وزارت علوم با بیان اینکه مجلس در این باره که وزیر چه شخصی را انتخاب و عزل و نصب فرد را چگونه در چارچوب قانون انجام دهد، نباید دلیل بر استیضاح بگیرد، تاکید کرد: مگر اینکه جایگاهی برای نظارت مجلس در این عزل و نصبها وجود داشته باشد که در این مسیر هم سوالاتی از وزیر شده و پاسخ هم داده است.

نصیری قیداری در ادامه، گفت: اگر مجلس راجع به برنامه وزیر علوم، عملکرد وی آن هم بعد از یک مدت معقول نه یک ماه دو ماه، سوال یا ابهامی داشته باشد، وی موظف است پاسخ دهد و البته سوال و تذکر و استیضاح حق نمایندگان است اما باید به گونه ای باشد که امور جاری و برنامه منطبق بر برنامه وزیر را دچار اختلال نکند.

این مقام مسئول وزارت علوم درباره سوالاتی که از وزیر علوم پرسیده یا به صحن اعلام وصول شده است، اظهار داشت: تاکنون دو سوال به عنوان سوال ملی از وزیر در صحن اعلام وصول شده، به چند سوال دیگر هم وزیر پاسخ داده و در مواردی هم نمایندگان قانع شدند و قبل از اینکه وزیر به کمیسیون دعوت شود سوالشان را با مذاکراتی که انجام شده، پس گرفته اند.

به گفته معاون پارلمانی وزارت علوم، سوال درباره دانشجویان محروم از تحصیل و انتصابات وزارت علوم، دو سوال ملی از وزیر علوم عنوان شده است.